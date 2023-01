Siena, il futuro della città: la giunta tra i residenti, nove incontri nei quartieri

09 gennaio 2023 a

a

a

Nove incontri nei quartieri di Siena per tracciare un bilancio di quasi cinque anni di lavoro amministrativo. E per raccogliere dai cittadini le indicazioni su quanto ancora ci sia da fare. Si comincia dal quartiere Acquacalda, martedì 17 gennaio alle ore 18, nei locali comunali di via Bernardo Tolomei, 7.

È una delle iniziative elaborate dalla giunta del sindaco Luigi De Mossi per offrire alla città un resoconto di fine mandato. Tracciando al contempo una mappatura delle nuove esigenze emerse, che possa anche divenire utile guida per la prossima amministrazione.

L'assessore Buzzichelli: "Ai Cappuccini solo cassonetti per indifferenziato ma presto ci sarà un'isola ecologica"

Strade, scuole, sport, viabilità e riqualificazione urbana. Investimenti e progetti messi in campo per la Siena del futuro. I residenti della zona potranno partecipare e confrontarsi con la giunta.

Clio Biondi Santi: "La lotta contro la violenza non si è esaurita il 25 novembre, come Comune proseguiamo le iniziative"

Dopo il primo incontro nel quartiere Acquacalda, sarà la volta del quartiere Pispini-Romana, martedì 24 gennaio ore 18, presso i locali del centro culturale “Benedetto XVI” in via Aretina 174. A seguire il 31 gennaio, sempre alle ore 18, la giunta si sposterà a Taverne d’Arbia.

A seguire gli altri incontri riguarderanno San Miniato, Ravacciano e Isola d’Arbia, oltre ai tre Terzi di Città.

Fattorini: "Turisti da aprile a novembre, siamo tra le prime città d'arte in Italia"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.