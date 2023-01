Siena, saldi invernali: primi giorni con vendite al rallentatore

09 gennaio 2023 a

a

a

Primi giorni di saldi invernali al rallentatore per i commercianti di Siena. Nonostante il ponte della Befana abbia portato una buona mole di turisti per le vie delle città, non si registrano più le lunghe code davanti ai negozi e le vendite a prezzi scontati non attraggono più come una volta.

Saldi, Ghini (Federmoda Confcommercio): "Dopo un dicembre buono, attese positive"

I titolari dei negozi del centro storico sono ancora dubbiosi su cosa aspettarsi da questa stagione invernale dei saldi, ormai abbuiata dalle scontistiche del blackfriday di novembre e dalle riduzioni anticipate di chi ha iniziato i ribassi già nella settimana natalizia. E se gli sconti ci sono tutto l'anno, la corsa al saldo non c'è più. Cambiano i modelli di vendita e cambia il cliente. Rispetto allo scorso anno si avverte tra la gente la voglia di uscire, di ritrovarsi e socializzare ma le capacità di spesa sono ancora ridotte.

Video su questo argomento Saldi, giro d'affari da 4,7 miliardi

E su chi arriva in città da fuori territorio, i negozianti: "I turisti ci sono ma sono pochi quelli che spendono", è il dato che emerge.

L'ARTICOLO COMPLETO SUL CORRIERE DI SIENA IN EDICOLA LUNEDI' 9 GENNAIO 2023

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.