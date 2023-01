Siena, Alvalenti: "Questa città mi emoziona sempre". La serata nella Contrada della Selva

08 gennaio 2023 a

a

a

Alvalenti (all’anagrafe Alessandro Valenti) è tornato a Siena. Per un attimo, una sera, uno svolazzo come quello che il suo pennarello lascia sull’inseparabile lavagna a rullo che lo accompagna in ogni dove. Ma ha lasciato il segno, con la performance di venerdì sera nei locali della società della Selva.

Il graficomico poeta, noto al grande pubblico nazionale per la partecipazione a Zelig, è amatissimo in città per le sue opere che praticamente tutti hanno in casa (in forma originale, o di poster, o di cartolina) e per le vignette che, con estro fulminante, riesce a produrre nell’immediato dopo Palio, per la pubblicazione sul Corriere di Siena.

E’ però difficile da ingabbiare in un posto preciso, come spiega lui stesso.

Alvalenti mattatore tra disegni, poesie, teatro e pillole di saggezza sui social

Per inaugurare l’anno artistico, comunque, ha fatto cadere la scelta sull’ombra della torre del Mangia. Anzi, su quelle del Duomo e del Battistero, per essere precisi, visto che gli applausi e le risate, due giorni fa, avevano colori selvaioli. “Un po’ mi tremava il retro delle ginocchia – commenta Valenti – e durante il viaggio ho provato a ripassare la mia performance, ma ho litigato con me stesso e non ci sono riuscito perché, essendo tutto legato all’improvvisazione, non esiste copione a cui attenersi. Ma alla fine è stato un successone, col pubblico in visibilio”.

Nell’intervista rilasciata al Corriere di Siena, Alvalenti racconta di sé e della serata in Contrada.

