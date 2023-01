Siena, scontro tra auto: due persone ferite portate in ospedale dopo l'incidente

08 gennaio 2023 a

E' di due persone ferite il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella serata di sabato 7 gennaio. Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato attorno alle 23 per un incidente tra due auto a Montepulciano in strada per Chianciano Terme.

Un 81enne e un 40enne sono stati trasportati in codice 2 a Nottola. Sul posto sono intervenuti l'automedica di Nottola, l'ambulanza della Misericordia di Montepulciano, l'ambulanza della Pubblica assistenza di Torrita di Siena, i Vigili del fuoco e i Carabinieri.

