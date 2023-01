Siena, ad Lovaglio: "Mps non è più un problema per il paese"

Aldo Tani 08 gennaio 2023 a

Da quando è stato chiamato al timone di Mps, Luigi Lovaglio non ha mai arretrato un passo. Anzi, quando l’ossigeno per l’istituto di credito sembrava venire meno, si è speso in prima persona per convincere gli investitori, aprendo anche il proprio portafoglio per dare l’esempio. Oggi, voltandosi indietro, il bicchiere per l’amministratore delegato non può che essere mezzo pieno. E forse anche qualcosa di più. Al punto da non considerare più la banca “un problema sistemico” per il Paese, come ha sottolineato in un’intervista al Sole 24 Ore, ma “padrona del suo futuro” e “un traino del sistema bancario e del processo di consolidamento”.

Già da quest’anno potrà anche contare su un riduzione di oltre 300 milioni per le spese del personale. “Con questa dote iniziamo il 2023 rafforzando la credibilità del target di 700 milioni di utile pre-tax al 2024”, ha spiegato Lovaglio, che poi ha proseguito: “Adesso ci sono i presupposti per risolvere definitivamente i problemi del Monte e far emergere il grande valore della banca, che oggi presenta l’assetto ideale per intraprendere un percorso di crescita di banca commerciale ben radicata sul territorio, contando anche su azionisti che sono soci industriali e istituzionali con capitali orientati al lungo termine. Possiamo essere protagonisti del nostro futuro, continuando sulla via tracciata dal piano industriale”.

Alla riduzione di circa il 20% della forza lavoro, ha fatto seguito una riorganizzazione interna. Sono state rafforzate le linee periferiche per aumentare la prossimità alla clientela. “Dobbiamo continuare a sviluppare il business in maniera sostenibile, con la giusta efficienza e una forte presenza sul territorio – ha sottolineato il banchiere -. In questa logica va letta la nuova struttura con 14 direzioni territoriali Retail e altrettante direzioni Imprese e Private per stare vicino a famiglie e Pmi dando attenzione alle filiere agroalimentari, artigianali e industriali”.

