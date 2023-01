Siena, scontro frontale nella notte tra Montepulciano e Chianciano

08 gennaio 2023 a

a

a

Incidente nella notte a Montepulciano, in località San Biagio, sulla strada che collega la cittadina poliziana a Chianciano Terme. Intorno alle 23.30 di questa sera (7 gennaio 2023), nei pressi del ristorante Il Covo, due auto si sono scontrate frontalmente e una si è ribaltata sul ciglio della carreggiata.

Immediatamente è scattato l'allarme e sul posto sono giunti due mezzi del 118 per prestare soccorso agli occupanti dei due mezzi, i vigili del fuoco e i carabinieri, che hanno svolto i rilievi di rito e regolato il traffico. Le cause dello scontro sono ancora in corso di accertamento, con i militari che stanno ricostruendo la dinamica anche ascoltando testimonianze.

IN AGGIORNAMENTO

Schianto sulla Cassia: tre feriti in ospedale, tra loro un minore

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.