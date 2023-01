Siena, caso pakistani: la prefettura cerca nuovi Cas per accogliere i profughi con un bando

08 gennaio 2023 a

La prefettura di Siena ha attivato un nuovo bando per la ricerca di nuovi Cas per l’accoglienza di profughi pakistani: l’obiettivo è raggiungere i 200 posti. I Centri di accoglienza straordinaria vengono utilizzati per ospitare persone che necessitano di un tetto, di cibo e di ristoro in attesa di trovare una nuova sistemazione, magari pure un lavoro e un’occupazione. La prima di queste strutture, dopo quasi cinque mesi di attesa e di ricerca, è stata finalmente attivata all’Hotel Gambrinus di Abbadia San Salvatore, e si sta rapidamente riempiendo.

