Siena, Rinascenza Easypop Collection a Sarteano: apertura prorogata di un mese

La mostra Rinascenza. Easypop Collection al Museo civico archeologico di Sarteano proseguirà fino a domenica 5 febbraio 2023. Tenuto conto del consenso e della curiosità suscitati, è stata rimandata di circa un mese la chiusura, che era prevista per l'8 gennaio, dell'esposizione di Roberto Mazzeo (in arte Easypop) che presenta dipinti, sculture e disegni per una affascinante reinterpretazione, attraverso gli eroi e i più noti personaggi dei fumetti e dei cartoni animati, di opere d'arte iconiche, compresi alcuni famosi reperti etruschi di Sarteano.

Sono numerose le esposizioni di Mazzeo in musei, palazzi storici e gallerie d’arte in tutta Italia: è tra gli artisti più conosciuti della pop art contemporanea. Il suo lavoro è composto da carte archeologiche con tecnica mista, ceramiche e quadri per definire un perfetto connubio tra arte classica, ellenica e rinascimentale e i personaggi dei cartoons giapponesi e americani, parte integrante dell’immaginario mediatico di un’intera generazione nata tra gli anni ‘70 ed ‘80. Rinascenza è l'evoluzione semplice del popolare che omaggia l'archeologia e la storia dell'arte con attenzione ai giovani. I dipinti, le sculture e i disegni realizzati, tracciano un percorso che rimescola e rende proprie le icone, rigenerandole, ma offrendo allo stesso tempo lo spunto per approfondire la conoscenza delle stesse opere classiche citate attraverso il racconto di aneddoti e leggende mitologiche da cui derivano.

Rinascenza, curata da Stella Severini, si aggiunge alla mostra fotografica alla Rocca Manenti Art (Ram) su chiese, palazzi e opere d'arte della Val di Chiana senese, comprese tra 1500 e 1600, che proseguirà fino al 26 marzo. Il museo sarà aperto con il consueto orario invernale: sabato, domenica e festivi, dalle 10.30 alle 13 e dalle 15 alle 17. La Rocca Manenti sarà aperta il sabato, la domenica e i festivi dalle 10,30 alle 13 e dalle 15 alle 17. Da non dimenticare anche la Sala d'arte Beccafumi, intrisa di capolavori dell'arte figurativa provenienti dal territorio e dalle chiese locali (compresa la famosa Annunciazione) e la tomba della Quadriga infernale.

