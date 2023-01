Siena, morte di Vialli: le lacrime di don Massimiliano: "Era un cavaliere"

Vincenzo Battaglia 07 gennaio 2023 a

La morte di Gianluca Vialli per un tumore al pancreas che lo affliggeva dal 2018, ma non gli aveva tolto la forza di vivere, ha colpito tutto il mondo, non solo quello del calcio e dello sport. A Siena, tra i tanti cuori affranti per la perdita, c'è anche quello di don Massimiliano Gabbricci, correttore della Lupa e direttore del ricreatorio Pio II del Costone. Da una decina di anni è anche cappellano dell’Italia a Coverciano e ha quindi conosciuto bene l'amatissimo ex bomber come accompagnatore degli azzurri al fianco del ct Roberto Mancini, suo grande amico e "gemello del gol" ai tempi della Sampdoria.

“Era una persona straordinaria - spiega don Massimiliano. - Non è una frase dettata dalla circostanza, è la verità: Luca era speciale, un guerriero in campo e nella vita. Aveva l’animo del cavaliere, di nobili principi, e una grande fede. Abbiamo condiviso spesso questo aspetto nelle tante occasioni di confronto, anche a cena. Era una persona dotata di grande spiritualità, che si era rafforzata in questi ultimi anni della malattia, vissuti con dignità e coraggio. Mi piace ricordare cosa successe due giorni prima della finale di Wembley del 2021. Era il suo compleanno e tutti ci siamo riuniti per fargli gli auguri. Lui fece un discorso memorabile, di un’altezza morale e sportiva che incarnava tutti i valori dello sport. In quel momento, ho pensato che avremmo vinto gli Europei. Ho avuto modo di parlarne dopo con Chiellini, Bonucci e Donnarumma e tutti loro mi hanno confermato quanto quelle parole siano state importantissime per la vittoria sull’Inghilterra”.

Don Max, come tutti lo conoscono, conclude: "La scomparsa di Vialli lascia un vuoto umano e sportivo, però penso che a lui piacerebbe che fosse colmato dalla nostra speranza e da tanti giovani che amano il calcio e tutto lo sport. Quando parlava del suo male era molto riservato, anche se dava tanta forza ed energia agli altri. Gli parlavo di alcuni miei amici che avevano patologie gravi e lui non smetteva mai di pensare agli altri, oltre che a sé stesso. Mi ha insegnato tanto e già mi manca”.

