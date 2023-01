Siena, due nuovi T-Red in funzione in città: scattano le multe ai semafori

07 gennaio 2023 a

a

a

Due nuovi T-Red in funzione a Siena la prossima settimana. L’annuncio arriva dal comandante della polizia municipale di Siena, Marco Manganelli. Da parte dell’amministrazione comunale c’era stata la promessa che prima di andare ad attivare i due nuovi apparecchi sarebbe stata effettuata la comunicazione alla cittadinanza. E così in effetti è stato, al termine di un periodo di prova per quel che riguarda il funzionamento dei due apparecchi.

Salirà dunque a sei il numero di T-Red presenti nel territorio del Comune di Siena. Si tratta degli strumenti che vanno a rilevare chi transita con la propria auto, o con la propria moto, pur essendo scattato al semaforo il rosso. Immediatamente scatta la multa, con sanzione economica e decurtazione di punti nella patente. Fece scalpore l’alto numero di multe effettuate nel primo periodo post installazione, che dimostrò come tanti senesi non rispettavano la semplice regola del transitare con il verde semaforico.

