Siena, elezioni comunali: Benini: "Centrodestra, guerra tra bande"

Paolo Benini, assessore nella giunta del sindaco Luigi De Mossi al Comune di Siena, non le manda mai a dire. Dice ciò che pensa, non ha peli sulla lingua. Spesso esterna sul suo profilo Facebook, lo ha fatto anche nei giorni scorsi quando ha criticato il coordinatore comunale di Fratelli d’Italia Enrico Tucci e quando adesso in un altro post ha parlato di “faide tra bande”.

Adesso, in questa intervista, non esclude una possibile rottura in vista delle prossime elezioni comunali senesi tra i partiti del centrodestra e l’area civica: “Perché no? Non si può stare insieme per forza” è la sua risposta a tale domanda. E d’altronde le varie anime del centrodestra senese continuano a non trovare la sintesi intanto sul nome giusto come candidato sindaco. Prima ancora di andare a parlare del programma. La riunione che era stata programmata per il 9 gennaio tra partiti e civici del centrodestra è stata rinviata. Benini ha commentato su Facebook: “Personalmente non ritengo accettabile il rinvio dell’incontro del 9 gennaio tra partiti del centrodestra e area civica”.

