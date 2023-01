Palio, la stagione scalda i motori: primo appuntamento il 22 gennaio a Buti

06 gennaio 2023 a

Siena, la stagione del Palio scalda i motori.

Si torna a Buti il 22 gennaio. Si ristabilisce così il calendario abituale di un percorso paliesco che nel 2022, complice l'emergenza sanitaria, è stato accorciato e condensato. L’attesa corsa di Sant’Antonio presenterà nel salitone lungo il rio una gamma di anglo arabi da sogno.

Tempi stretti a livello organizzativo, il Palio in aprile e l'elezione del nuovo seggio in ottobre non hanno impedito alla macchina di mettersi in moto e di iniziare già il montaggio del percorso in dicembre.

Samuele Vasta, nuovo presidente del Seggio, è già al lavoro con i suoi, per la presentazione del cencio, la cena itinerante, l'estrazione delle batterie, le messe nelle pievi, la vigilia con la presentazione in piazza e via via fino al clou: la Carriera che si snoda su un circuito cittadino e con un paese intero che già inizia a misurarsi la febbre. Ancora top secret, ancora, da tradizione il nome del mossiere.

L'attenzione, naturalmente, è sull'estrazione delle batterie che possono aprire scenari insospettabili o scontati. I capocontrada, ormai a dimestichezza con l'anglo arabo, hanno pescato i soggetti ingaggiati sulla scorta di risultati e di partecipazioni ai Palii e corse del 2022, ma anche su rapporti di fiducia con scuderie, allenatori e fantini. Le accoppiate sono eterogenee, e con alcuni dei soggetti ingaggiati si guarda già al futuro, con la consapevolezza che una generazione di cavalli sia al passo di addio e una nuova debba ancora maturare ore di volo.

Ascensione torna con la premiata ditta del cappotto Putzu - Umatilla, il primo prodotto della Razza del Vivaio: è in assoluto il soggetto di maggior garanzia del lotto, è anziana ma ha dalla sua un dosaggio millimetrico da parte del Team Atzeni. Putzu deve solo confermarsi, ancora una volta.

San Francesco ha chiamato Gavino Sanna per scardinare la sfortuna ed il digiuno, e Bagoga, da scuderia Caria, soggetto che piace moltissimo: fulminante in ippodromo e in Sardegna ma da testare nella combinazione Palio.

I colori biancocelesti di Pievania invece saranno difesi da un esordiente extra lusso per Buti, Antonio Siri che monterà Zamura, vincitrice a Fermo con Salasso, soggetto cresciuto di passo in passo nella precedente annata.

Alla Croce torna Fiori con Cemmon Ramon, un cavallo che, esordiente per la provincia, può essere, se si adatterà, formidabile per il futuro.

San Michele scenderà sul mezzo miglio d'oro con Girolamo e Zarck, coppia affiatata: il baio oscuro di Migheli dovrà far vedere se, oltre alle corse singole, è ormai pienamente maturo per il mondo Palio.

San Nicolao si affida di nuovo a scuderia Narduzzi con Bosea, formidabile su corsa secca ma da valutare pienamente su batteria e finale. Sarà Mulas a montarla, in perenne alternanza tra tornare o no.

Infine San Rocco. Accantonato Adone, la scelta è Zia Zelinda, vincitrice a Fucecchio. La monterà il confermato Di Leo.

Le previste saranno effettuate il venerdì, a due giorni dalla corsa, e non è escluso qualche cambiamento, a cui potrebbe seguire un domino di scelte che, forse, già covano sotto la cenere.

Saranno settimane impegnative di preparazione, ma Buti, come ogni anno, aspetta tutti gli appassionati con l'atmosfera del Palio di gennaio caratterizzata dal calore della piazza e, soprattutto, il primo Palio dell'anno. Arianna Buti, unico sindaco donna di una città paliesca, commenta: “Le accoppiate sono di alto profilo e promettono spettacolo, noi cureremo la tradizione e le regole non solo della corsa, ma anche della tutela di cavalli e uomini”.



