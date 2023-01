Siena, tentano di introdurre droga, cellulare e soldi nel carcere di San Gimignano

06 gennaio 2023 a

“Nel bagno adibito ai famigliari dei detenuti che si apprestano ad effettuare un colloquio, è stato rinvenuto un borsello contenente vari micro cellulari, smartphone, carica batterie, sim card, sostanze stupefacenti e soldi in contanti”.

Lo comunica il sindacato Uilpa Polizia Penitenziaria di San Gimignano facendo un plauso agli agenti della Polizia Penitenziaria, che con il ritrovamento hanno bloccato il non primo né ultimo tentativo di delinquere nel carcere di Ranza a San Gimignano, eseguendo in modo encomiabile il proprio lavoro”.

“Purtroppo - si legge in una nota del coordinamento territoriale di Siena della Uilpa - questa è la dimostrazione, come le tante altre che avvengono negli altri istituti penitenziari d’Italia, che nonostante le nuovi leggi garantiste susseguitesi negli anni e l'aumento delle attività trattamentali per la rieducazione e il reinserimento dei detenuti, c'è chi continua a delinquere, fermato solo dalla professionalità della Polizia Penitenziaria, che malgrado la carenza di personale e turni massacranti continua a svolgere al meglio i propri compiti istituzionali”.

“Come sindacato Uilpa riteniamo necessario riorganizzare il lavoro dell'Istituto mediante le Unità Operative come previsto dalla normativa e mai entrate in vigore nella Casa di Reclusione di San Gimignano, chiediamo il rafforzamento della vigilanza ai colloqui per contrastare l'entrata di oggetti non consentiti, e auspichiamo che la Direzione a differenza di quanto accade attualmente, convochi le Organizzazioni Sindacali al fine di strutturare il lavoro in maniera chiara e trasparente”.

