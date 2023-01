Siena, ancora uno scontro tra auto e bici: ciclista di 43 anni trasportata da Pegaso alle Scotte in gravi condizioni dopo l'incidente

06 gennaio 2023 a

Altro grave incidente che vede coinvolto un ciclista in provincia di Siena. Una donna di 43 anni è stata trasportata in gravi condizioni all'ospedale Le Scotte, dopo uno scontro tra una bicicletta e un'auto in località San Benedetto a San Gimignano.

Ancora un morto sulle strade. Terzo ciclista in tre settimane

Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato poco dopo le 14. La 43enne è stata trasportata dall'elisoccorso Pegaso 1 in codice 3 alle Scotte. Sul posto è intervenuta l'ambulanza della Misericordia di San Gimignano.

