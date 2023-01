Siena, caro benzina: il prezzo dei carburanti aumenta. Ma il peggio deve ancora arrivare

Gennaro Groppa 06 gennaio 2023 a

a

a

Il prezzo della benzina e diesel è tornato a salire e aumentano quindi al contempo le preoccupazioni dei cittadini, che anche per effettuare gli spostamenti con le proprie vetture devono ora mettere mano al portafogli e andare a spendere cifre più alte rispetto a quanto era avvenuto dalla primavera in avanti. Si tratta quindi di uno dei tanti rincari ai quali occorre far fronte in questo periodo non certo propizio.

Benzina e diesel, arriva la "stangatina": dal primo dicembre 10 centesimi in più al litro

“Non credo che il governo del premier Meloni, a questo punto, rinunci ai soldi sicuri che possono arrivare dalle accise – commenta Martino Landi, responsabile della Faib Confesercenti di Siena (oltre che essere ex presidente nazionale della stessa Federazione autonoma italiana benzinai). – Dovremo quindi abituarci a questi prezzi più alti. E ciò non è un bene. Si consideri pure che attualmente il prezzo del greggio è anche basso, quindi il costo della benzina potrebbe ancora crescere e aumentare qualora salisse ulteriormente. Proviamo una grossa delusione perché il centrodestra durante la campagna elettorale aveva fatto altre promesse relativamente alle accise e c’era stato chi aveva persino parlato di «un vero e proprio scandalo». Invece le hanno rimesse. Non credo che a questo punto rinuncino a queste entrate certe”. La situazione torna quindi a creare fibrillazione. Afferma al riguardo Landi: “Siamo preoccupati. Al momento sono ancora giornate di festa, ora è il momento del ponte dell’Epifania. Vedremo quel che accadrà dalla prossima settimana. Il timore è che i cittadini cambino le loro abitudini e utilizzino meno la macchina, spendendo quindi meno soldi per l’acquisto del carburante. Il governo Meloni ha deciso di rimettere per intero le accise, siamo quindi ora risaliti a un prezzo medio di 1,8-1,9 euro al litro. Siamo dunque vicini alla soglia dei 2 euro che è pericolosa sotto tanti punti di vista. Anche a livello psicologico”. E ancora, il responsabile della Faib Confesercenti di Siena dichiara a questo riguardo: “Il governo del premier Draghi aveva deciso di togliere quelle maledette accise che tutti odiamo, un’operazione che ha fatto in modo che l’economia continuasse a girare. Si era arrivati nel febbraio-marzo scorso a un prezzo di 2,3-2,4 euro al litro, cifre ovviamente proibitive per le tasche degli italiani, oltre a essere un rischio enorme per l’inflazione. L’80% delle merci nel nostro Paese viaggia infatti su gomma. Ci ricordiamo che in quel periodo gli autotrasportatori minacciarono lo sciopero, e lo stesso fecero i benzinai. Il governo intervenne, rinunciando così a 7 miliardi di euro sicuri per un arco temporale di 8 o 9 mesi; il prezzo della benzina in quel modo scese sotto i 2 euro al litro e nei mesi successivi si stabilizzò. Una minore tensione sui mercati internazionali e un’offerta più ampia abbassarono poi ulteriormente il prezzo, fino ad arrivare a una cifra di 1,5-1,6 euro al litro. E quello è a mio avviso un prezzo sostenibile per ambo le parti e buono anche per abbassare l’inflazione”.

La mappa del caro carburanti: il diesel sfonda quota 2,3 euro al litro

“Le prospettive adesso non sono rosee – conclude Martino Landi. – Un pieno con un rifornimento medio di 50 litri nel serbatoio arriva a costare quasi 100 euro. Certamente l’inflazione non la si combatte così. Se il governo, come pare, non vuole rinunciare alle accise, i suoi membri dovrebbero almeno aprire un tavolo di confronto con petrolieri e gestori. Ci sono molte cose delle quali discutere: i costi di gestione degli impianti sono infatti cresciuti, mentre il processo di ammodernamento e di transizione ecologica in Italia è fermo, a differenza di quel che sta avvenendo in altri Paesi europei. Qui da noi, oggi, il numero dei distributori è doppio rispetto alla Francia, eppure si consuma la metà del carburante di molte altre realtà europee. Si parla da trenta anni di razionalizzazione della rete, ma nulla è stato fatto a questo proposito. Si deve invece lavorare per garantire un futuro al settore, con lungimiranza. Invece si pensi a quante poche colonnette elettriche ci sono in Italia nei distributori di carburante. A Siena negli impianti non ce n’è nemmeno una. Mentre invece sono presenti in tanti di quelli che, in quanto spazi pubblici, sarebbero invece dei parcheggi per le auto. Credo che quegli stalli dovrebbero restare con l’uso per il quale erano stati inizialmente progettati, e che invece le colonnette dovrebbero essere posizionate nei distributori di carburante. Ciò sarebbe più normale e più logico. Dobbiamo allinearci a quel che sta avvenendo in Europa, implementando quindi i carburanti alternativi e gassosi e posizionando un numero maggiore di colonnette elettriche”.

Benzina e Diesel, calano i prezzi. Le ultime quotazioni

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.