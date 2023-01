Siena, in mostra treni, stazioni e ferrovie con un plastico di 19 metri realizzato da Daniele Monni

Mariella Baccheschi 06 gennaio 2023 a

Fino a domenica 8 gennaio gli appassionati di modellismo ferroviario o fermodellismo si possono dare appuntamento a Piancastagnaio, dove per conto della amministrazione comunale - come ha spiegato il sindaco Luigi Vagaggini - è stata allestita una entusiasmante mostra di modelli di treni e trenini e stazioni ferroviarie in occasione della maggiore festività dell’anno dedicata ai bambini, ma non solo, e alla loro passione per questa tipologia di giocattoli, passatempo e divertimento.

La mostra consta di un super plastico, realizzato da Daniele Monni, meccanico degli stabilimenti Atac di Tor la Sapienza Roma, che riproduce nei minimi dettagli una stazione ferroviaria e che a Piancastagnaio sarà presentato con un montaggio lineare, lungo ben 19 metri, come peraltro consente lo spazio dell’ex-bocciodromo. “Avevo visto pubblicato questo plastico su un giornale che riferiva di un evento, dal titolo “Trenini in parrocchia” - spiega Vagaggini - che si era tenuto nel mese di maggio a Roma, a Torre Maura, nei locali della chiesa”.

E, per il Natale 2022, si è messo in contatto con l’autore, il quale si è reso subito disponibile a portare la sua opera sull’Amiata, a titolo gratuito, come gesto di solidarietà verso il Comune e la gente di Piancastagnaio, visto che il progetto si inserisce all’interno di attività che nel quartiere romano vengono portate avanti per puro spirito solidaristico. L’evento di Piancastagnaio, che vede la partecipazione del circolo ricreativo pianese, consiste nella esposizione anche di altri plastici ferroviari e diorami. Chiunque voglia mostrare anche la propria collezione, è invitato a farlo, allestendo il proprio trenino nell’ampio spazio messo a disposizione. Gli orari di apertura della mostra sono 9,30-13 e 14,30-19,30 con ingresso gratuito.

