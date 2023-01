Siena, l'assessore Stefania Fattorini: "Turisti da aprile a novembre, siamo tra le prime città d'arte in Italia"

Martina Ciliani 05 gennaio 2023 a

Si chiude un anno difficile per il commercio e il turismo senese. La guerra in Ucraina, il caro bollette e i livelli raggiunti dall’inflazione sono stati solo in parte disinnescati e diverse le ripercussioni che hanno portato sul commercio. Ma non sono mancate le soddisfazioni. Sebbene i flussi siano stati più ridotti, il turismo esce dal 2022 con meno ferite, Siena è stata infatti tra le città d’arte più visitate. A fare il punto è Stefania Fattorini, assessore al commercio e al turismo di Siena.

Assessore, soddisfatta dei risultati?

“Sia per quanto riguarda il turismo sia per il commercio il bilancio è positivo anche se con delle differenze e qualche difficoltà. In questo 2022 abbiamo infatti intrapreso tante iniziative che hanno portato, durante l’estate e in questo Natale, a ottimi risultati. Performance che sono arrivate nonostante la guerra in Ucraina abbia portato perdite significative sul turismo asiatico e russo che, in generale, sono importanti per la nostra città, viste le grandi capacità di spesa. Tuttavia siamo stati in grado di prolungare la stagione turistica dal ponte di aprile al ponte di novembre, siamo dunque molto soddisfatti. Anche perché proprio grazie ai progetti che abbiamo messo in campo, anche in pandemia, Siena è stata tra le città d’arte più visitate in questo 2022”.

Quali iniziative le sono piaciute di più?

“Dal punto di vista del turismo siamo riusciti a prolungare la permanenza media del turista a Siena e questo ci rende davvero orgogliosi. Lo abbiamo fatto ampliando l’offerta culturale e i servizi, promuovendo le mostre e gli eventi come anche quelli gastronomici che sono il nostro fiore all’occhiello. I risultati sono evidenti: tutte le iniziative insieme agli altri assessorati come quello alla cultura e tutte le mostre che abbiamo fatto in questo momento sono sold out. Le visite al Buon Governo di Lorenzetti, quelle ai bottini, ma anche il videomapping, stanno portando tantissimi turisti in città”.

Dal punto di vista del commercio, invece, qual è la situazione?

“Il commercio è in un momento particolarmente difficile. Gli imprenditori si sono risvegliati dopo il Covid ancora più indebitati, ma con tanta voglia di fare. Si è aggiunto poi il problema del caro bollette. Relativamente a questo, ciò che ci ha reso soddisfatti è stato il bonus Tari: 500 euro per tutte le attività energivore colpite dalla crisi. Scade il 23 dicembre, dobbiamo perciò capire fino a che punto verrà coperto, l'amministrazione infatti aveva messo a disposizione 500mila euro totali. A renderci soddisfatti anche il fatto che non abbiamo chiesto ai commercianti di contribuire economicamente al progetto delle luminarie. Certo, c'è ancora tanto da fare per il commercio, soprattutto a livello governativo. Ci aspettiamo che questo nuovo governo ci aiuti a dare una mano ai commercianti soprattutto per allentare le spese del caro bollette. C'è poi il grande problema della concorrenza con il commercio online, serve una diversa regolamentazione".

Quali adesso le aspettative per il 2023?

“Intanto speriamo che questa guerra possa cessare il prima possibile e quindi di poter attingere a tutto quel bacino di turismo che non c'è stato quest'anno. E poi che si rimetta in moto il settore del commercio. Al momento stiamo lavorando per le iniziative di gennaio, tra cui il Wine&Siena che porterà tanti imprenditori e amanti del vino in città. Il prossimo anno tornerà poi la Mille Miglia, ci stiamo organizzando per portare un buon turismo in città, con una buona capacità di spesa e una permanenza più prolungata. In generale siamo molto fiduciosi per il 2023”.

