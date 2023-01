Siena, allarme di Coldiretti: "Meteo impazzito, a rischio cereali e piante da frutto. Mimose fiorite con tre mesi di anticipo"

Martina Ciliani 05 gennaio 2023 a

a

a

Le mimose fiorite con tre mesi di anticipo, gli alberi da frutto e le coltivazioni che si stanno predisponendo alla ripresa vegetativa e le api che, risvegliate dal caldo anomalo, rischiano di essere decimate dalle prossime gelate: anche a Siena la natura è disorientata dalle alte temperature. Come rilevato dal Consorzio Lamma era dal dicembre del 1955 che non si registrava un caldo simile nel mese di dicembre. E all'orizzonte nulla di buono. Gli sbalzi termici che si potrebbero verificare nelle prossime settimane rischiano infatti di bruciare fiori e gemme spuntate su piante e alberi, con effetti disastrosi sui raccolti. I cambiamenti climatici congiunti ai rincari sui costi di produzione, potrebbero adesso mettere in seria crisi la tenuta delle imprese senesi. “L’arrivo della pioggia a fine dicembre non sembra aver salvato quella che è stata definita l'annata più calda di sempre - ha detto Stefano Serafini vice direttore di Coldiretti - Le perdite infatti parlano chiaro: tra siccità, grandinate, bufere di vento e bombe d'acqua, c'è stato un 10% in meno dei raccolti, 260 i milioni di euro persi in tutta la Toscana. Insomma il 2022 è stato un anno nero per il comparto. A subirne le conseguenze anche a Siena le imprese, gli occupati, le produzioni e dunque il consumatore finale”.

Mai così caldo nel mese di ottobre: tutti i dati del Consorzio Lamma



Le preoccupazioni ora sono evidenti: “Il comparto agricolo potrebbe essere messo a dura prova dagli sbalzi termici. Le coltivazioni infatti risultano disorientate prima dal caldo record che predispone le piante alla ripresa vegetativa, poi dalle possibili gelate previste dopo il 6 gennaio. I danni potrebbero essere evidenti sugli ortaggi invernali come cavoli, verze, broccoli e anche sui fiori. La mimosa è già clamorosamente fiorita con tre mesi in anticipo anche a Siena. Allo stesso modo per alcuni animali: le api risvegliate dalle alte temperature scendono dagli alveari con il pericolo che possano essere decimate dall'arrivo improvviso del freddo. È una stagione totalmente in tilt con ripercussioni considerevoli sulle produzioni”. Nel dettaglio: “A Siena potrebbero essere compromessi anche i cereali ma sono soprattutto le piante da frutto a potersi bruciare con l'arrivo del freddo. Anche gli impianti di uliveto che hanno mosso verso la fase vegetativa e messo su le foglie nuove, potrebbero rischiare”. I cambiamenti climatici sono ormai la realtà: “Dobbiamo preoccuparci e intervenire in particolare sulla siccità - aggiunge - L'acqua è una risorsa fondamentale che va preservata con invasi e sistemi di accumulo e di recupero delle precipitazioni. Come Coldiretti abbiamo puntato molto per snellire le pratiche e ridurre i costi nel recupero degli invasi. Presto uscirà anche un bando”.

Prima neve sull'Amiata, operatori dello sci tra speranze e preoccupazioni



“Dobbiamo farci trovare preparati perché per il nostro territorio l'agricoltura è un settore primario - prosegue Serafini - Anche in vista di eventi straordinari come le grandinate, i nubifragi e le bombe d'acqua dobbiamo agire presidiando il territorio, con il mantenimento dei terreni e le buone pratiche agricole. Solo così possiamo limitare i danni. E poi, dobbiamo fare ulteriori passi in avanti per permettere agli agricoltori e alle nuove generazioni di rimanere sul territorio”. “Ci auguriamo che nel 2023 - conclude - possano essere tenute in considerazione tutte queste problematiche che coinvolgono gli agricoltori, già depressi dalla forte instabilità internazionale che ha fatto esplodere i costi di produzione”.

Ancora maltempo: scatta una nuova allerta meteo

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.