Siena, Corte dei Conti conferma i risultati di gestione del Comune

05 gennaio 2023 a

Gestione adeguata dei conti da parte del Comune di Siena: parola della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Toscana, che ha inviato all’amministrazione la deliberazione di controllo dei rendiconti 2017, 2018 e 2019. I magistrati hanno confermato i risultati approvati, richiedendo alcune piccole variazioni per quanto riguarda gli anni 2017 e 2018 in merito alla composizione del risultato di amministrazione, mentre per quanto riguarda il 2019 hanno accertato un risultato migliore di circa 58mila euro rispetto a quanto approvato.

I conti del Comune: avanzo di bilancio di 3.8 milioni di euro

“Sono state confermate – dichiara il sindaco di Siena Luigi De Mossi – la bontà e la qualità del lavoro svolto in questi anni. Fin dal nostro insediamento abbiamo dovuto fronteggiare le problematiche ereditate dall’amministrazione Valentini che invece aveva annunciato in pompa magna l’esistenza di un ‘bilancio risanato e senza criticità. L’opera svolta in questi anni, compreso anche la riapprovazione del rendiconto 2017, ha permesso alla nostra amministrazione di gestire un bilancio veramente risanato consentendo di destinare risorse a favore della comunità, senza aumentare le tasse. Questo, fra l’altro, ha permesso di trovare importanti risorse per investimenti su sociale, famiglie, contributi, lavori pubblici. L’ultima di queste operazioni è lo stanziamento di un milione e 344mila euro a disposizione di famiglie, imprese e terzo settore per far fronte al carovita e alla crisi energetica. Tutto questo senza chiedere risorse alla Fondazione Mps, come invece è sempre accaduto con le amministrazioni precedenti”.

Disavanzo del Comune: cosa dice la Corte dei Conti

“In seguito all’accertamento pervenuto a marzo 2019 – spiega l’assessore al bilancio Luciano Fazzi – che ha certificato il disavanzo di tredici milioni di euro relativo ai bilancio 2015 e 2016, abbiamo apportato le necessarie modifiche attraverso un intenso lavoro da parte di tutta la macchina comunale, pur senza rivedere gli investimenti. Abbiamo dunque approvato di nuovo i numeri del 2017 e del 2018, che sono stati confermati dalla Corte dei Conti nella deliberazione, nella quale si legge invece una valutazione addirittura più positiva per quanto riguarda il 2019. La conferma dei risultati, pur con piccole variazioni che sono state richieste, è la conferma del lavoro svolto in questi anni. E’ stata rilevata la mancata tenuta della cassa vincolata, ma allo stesso tempo è stato rilevato che questo adempimento è stato adeguatamente messo in piedi dal Comune di Siena nel 2022 e quindi indicato di istituirla anche per le annate 2017, 2018 e 2019”.

