Siena, bande di invisibili rubano di tutto: escalation durante le feste

Claudio Coli 05 gennaio 2023 a

a

a

Sono i furti in appartamento la principale “emergenza” che sta impegnando i carabinieri nel corso delle festività. In questi giorni colpi a raffica si registrano un po' in tutta la provincia di Siena, in maggior numero rispetto anche alla città di Siena. Un periodo clou quello di dicembre-inizio gennaio, sempre particolarmente fruttuoso per i topi di appartamento.

Furti nelle abitazioni, denunciato un ventenne cittadino straniero



Case lasciate inavvertitamente vuote per qualche ora, anche di giorno – con le feste che fisiologicamente inducono le persone a uscire più spesso tra cene, acquisti, incontri e quant'altro – e poi ritrovate svaligiate e spesso danneggiate. Molti furti sono stati messi a segno durante la notte di San Silvestro, approfittando dell'assenza dei proprietari intenti a brindare, altre effrazioni sono state tentate invece mentre i padroni di casa dormivano.

Rubano una bicicletta elettrica da 5mila euro: scoperti e denunciati



I malviventi, organizzati in bande, rubano un po' di tutto quello che gli capita a tiro, e non si fanno problemi a utilizzare ogni mezzo a disposizione per entrare dentro le case, forzando finestre, porte, serrande, pure tagliando fili della corrente per agire indisturbati col favore delle tenebre. E riescono a far sparire le loro tracce rendendo il lavoro di ricerca e cattura da parte delle forze dell'ordine particolarmente difficile e ostico. Sono autentici “invisibili”, rapidi e sfuggenti. Le bande, che spesso utilizzano dei “pali” durante i loro colpi per controllare la situazione e ricevere l'allarme in caso di sgraditi arrivi, colpiscono e fuggono, cambiando zona dove fare razzie, spesso utilizzando auto rubate per spostarsi in un diverso territorio e mimetizzarsi con più facilità.

Feste e sicurezza, aumentano i controlli della polizia

Come spiegano i carabinieri, il trend dei furti nelle case sarebbe comunque stabile rispetto agli altri anni, non si registrano aumenti o picchi negativi, ma di certo questo periodo è sempre da bollino rosso e c'è la necessità da parte di tutti di mantenere altissima l'attenzione e di rivolgersi a chi di dovere al minimo sospetto. L’attenzione è quindi consigliata anche in questo ultimo frangente di feste, con l’Epifania ormai alle porte e l’ultimo weekend di festività, di fatto, prima del ritorno totale alla normalità.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.