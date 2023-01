Siena, una sfida al futuro rispolverando una birra del secolo scorso

Marco Decandia 05 gennaio 2023 a

Una birra che conquistava i senesi a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento per sfidare il Covid e per fare un regalo a due punti della città non facili. E' questo il progetto dietro al nome Bader: a ottobre 2020, in piena pandemia, è stato aperto un locale in vicolo della Manna (Fabbrica Bader), zona in precedenza nota più che altro per l'operato di baby gang e per i blitz anti droga delle forze dell'ordine, mentre da fine dicembre 2022 ha preso il via l'avventura un altro (Birra Bader) in Pantaneto, dove un tempo c'era la Farmacia Ugurgieri, in una via spesso al centro del dibattito per una movida troppo rumorosa e poco sana fino a tarda notte. Anche questo è un modo per regalare un'alternativa soprattutto dove c'è bisogno di ricostruire una reputazione alla città.

Siena è stata scelta da una birra tra le 12 città più belle d'Italia

Come detto, alla base c'è un'idea che ha il profumo della storia. "Quasi tre anni fa - spiega Marco Cheli, comunicatore, fotografo e adesso anche un po' birraio - ci siamo imbattuti in una foto scattata agli inizi del secolo scorso, in cui è raffigurato un casottino in ghisa alla Lizza. Una sorta di edicola, con San Domenico alle spalle, dove faceva vendita diretta Gugliemo Bader, un uomo bavarese trapiantato a Siena che lavorava secondo i metodi del suo paese di origine. In primo piano c'è una donna seduta, molto elegante e con un ombrello. Abbiamo poi scoperto che era la figlia del proprietario. La fabbrica, invece, era dove oggi si trova il tribunale, nei sotterranei di quello che era il teatro. Abbiamo cominciato un lavoro di ricerca, fino a rintracciare le prove dell'esistenza di una birra prodotta a Siena dal 1881: la prima in assoluto nella storia. Abbiamo anche trovato il marchio, che abbiamo poi depositato, e ci siamo messi a farla di nuovo, attenendoci il più possibile alla ricetta originale”.

Per riportarla ai senesi, però, mancava un punto dove distribuirla: ed ecco il passo successivo, Fabbrica Bader, nel cuore della contrada della Torre e a due passi da piazza del Campo. Al taglio del nastro, col ciclone Covid in piena azione, sembrava una follia. "Nel fondo scelto - racconta Gabriele Cerpi, uno dei senesi che orchestra il flusso di clienti, piatti e boccali - c'era una macelleria che è stata a lungo un punto di riferimento per tutta la città. Per questo, al bancone abbiamo tenuto la bilancia del macellaio, mentre all'ingresso un ceppo è stato trasformato in tavolino. Ci è piaciuto non spezzare la tradizione. La birra? E' una biondina leggera, beverina, ma non so se sia esattamente quella che produceva il signor Bader. Del resto, quando lui lavorava io non c’ero, quindi come faccio a sbilanciarmi? Mi tengo basso, allora. Oltretutto, a quei tempi non la facevano tanto lunga per prepararla: mettevano insieme acqua, frumento, un po’ di luppolo e via, senza tanti studi e grosse complicazioni. Gli ingredienti li usiamo, per le dosi non è stata tramandata alcuna ricetta, però c’è una descrizione che fa capire come poteva essere, più o meno. Quindi se non è proprio come nel secolo scorso, almeno ci si avvicinerà. Di certo è buona, ecco”.

Tra le tante foto in mostra, ce n’è una di Luigi De Mossi seduto a un tavolino all’esterno in compagnia di Alessandro Benvenuti: “Il sindaco viene spesso. Ormai è un nostro fan. Vedrai, proprio accanto ha lo studio per quando decide di fare il lavoro di avvocato. Infatti dice sempre che è tutto merito suo e del suo giro di clienti se abbiamo successo. Scherza, eh… Il periodo della pandemia è stato duro, era difficile organizzare le aperture, e le restrizioni non davano una mano. Ultimamente invece si è lavorato tanto, tra il Mercato nel Campo che ha creato un bel movimento da queste parti, Festività abbastanza ricche di persone e un Capodanno in cui abbiamo organizzato cene su due turni e siamo rimasti aperti fino a notte fonda. Ora ci prepariamo per un 2023 scoppiettante”.

Magliette e boccali di Birrarbia in favore di Microbiologia e virologia

