Siena, il sindaco De Mossi tra politica, economia, Palio, cultura. L'intervista e gli ultimi mesi di mandato

L'intervista al sindaco di Siena Luigi De Mossi

04 gennaio 2023

Sei mesi ancora, poi il sindaco di Siena Luigi De Mossi passerà la mano. Come è noto, non si ricandiderà per un secondo mandato. Il tempo quindi di tracciare un bilancio, personale e della città.



Sindaco, che anno è stato il 2022?

“Eravamo vicini a vedere la luce in fondo al tunnel, dopo la pandemia, quando è scoppiata la guerra. Questo ha significato una serie di problemi indiretti, come aumenti di vari tipo. Nel nostro piccolo è stato comunque importante ripartire con il Palio. Quanto successo ci ha insegnato a non dare nulla per scontato. Anche se c’era un po’ di ruggine, dopo due anni di stop, è stato di grande conforto”.

Dal punto di vista amministrativo?

“Abbiamo 112 progetti in corso e significative risorse a disposizione per rimodulare la città a partire dal 2023. Voglio sottolineare poi l’azione sulla raccolta differenziata, oggi oltre il 60%”.

A differenza di Firenze, Siena avrà per altri sei mesi la concessione dei tavoli all’aperto.

“Mi sembra che la città abbia tenuto in questo settore, nonostante anni assai difficili, quindi proseguiremo fino al 18 giugno”.

Teme che negli ultimi sei mesi di legislatura la sua azione possa risultare depotenziata?

“Io credo che il mandato vada completato in fondo. Non mi sento depotenziato, anzi. Non essendo impegnato in campagna elettorale mi sento più tranquillo”.

Dopo luglio, sul Palio è calata l’attenzione. Semmai si è parlato di sponsor per piste e protocollo.

“Siena non più autosufficiente. E’ necessario fare come altre città, ovvero saper attrarre risorse e utilizzare il project financing. Chiaramente riguardo al Palio va monitorata la situazione”.

Mps potrebbe essere a una svolta. Da una parte l’identità storica, dall’altra il mercato. Che succederà?

“Intanto non va dimenticato cosa abbiamo portato a casa, insieme a Eugenio Giani e Silvio Franceschelli. E’ evidente che la banca non sarà più sotto un singolo proprietario, ma farà parte di una public company. Credo che il legame con il territorio vada salvaguardato. L’altro aspetto, che va in questa direzione, è un ruolo per la Fondazione Mps. Niente a che vedere con il passato, ma con la possibilità di aumentare la partecipazione rispetto a oggi se la situazione lo consentisse”.

Giorgia Meloni, parlando anche di Mps, ha accennato alla creazione di poli bancari. E’ d’accordo?

“E’ una buona idea da sviluppare”.

Sul Biotecnopolo non ha fatto troppe fughe in avanti. Come si spiega questa scelta attendista?

“Ho mandato una lettera di manifestazione di interesse. Secondo me deve essere portato avanti lo sviluppo di tutta la filiera, dagli operai agli scienziati. L’importante è che Siena possa trarre benefici a livello occupazionale, anche se poi magari non sarà l’unica città a beneficiare della struttura”.

Francesco Michelotti ha ammonito dal concentrare su una sola realtà, Tls, lo sviluppo del Biotecnopolo. Condivide questa linea?

“Sono d’accordo lui. L’idea è avere più realtà industriali, che possono anche dialogare con Tls. Il Biotecnopolo è una piattaforma a sé stante. Ripeto è importante che Siena possa ospitare l’intera filiera”.

A differenza dei suoi colleghi di Arezzo e Grosseto, lei si è detto favorevole alla multiutility regionale. La Toscana del sud può perdere questa occasione?

“No. Le multiutility sono una risorsa. A mio avviso però ci sono delle condizioni essenziali. Il rispetto di tutti i comuni, un equilibrio tra le città più grandi e quelle più piccole e una corretta gestione della governance, con compensazioni per chi non ne farà parte. E’ un percorso inevitabile”.

E’ in discussione la collocazione della stazione dell’Alta velocità. Il Comune di Siena che può fare?

“Ci muoveremo per individuare il luogo più adatto in base al bacino di utenza. Lo stesso che è applicato alla Medio-Padana. Non può essere una lotta strapaesana. Deve essere vicino all’autostrada e fruibile con facilità per tutti, Umbria compresa. Non possiamo ingabbiarci in un dibattito territoriale”.

Facciamo un passo indietro all’8 dicembre, si è sentito scaricato dalla politica?

“No, perché non sono mai stato un politico. Non è obbligatorio candidarsi. La politica fa la sua strada, ma sono io il protagonista della mia vita. C’è un mandato messo nella disponibilità. Vediamo che accade. Speriamo che ci siano soluzioni soddisfacenti per tutti”.

Però, non è stata una decisione immediata.

“Io sono qui a fare un servizio. Siccome vi era incertezza e non venivano prese decisioni, l’ho fatto io. Era necessario mettere un punto fermo”.

Gli sono state contestate una serie di persone vicine. Lei non ha mai fatto un passo indietro. Perchè?

“Io ascolto,però le decisioni le prendo io. Gli inglesi dicono ‘il secchio passa di mano, ma è l’ultimo della fila che decide dove tirare l’acqua’. L’ultimo della fila sono io”.

La vedremo impegnato in campagna elettorale?

“Spero che questa maggioranza sia tutta insieme e mi auguro che sia individuata una persona che può dare seguito a quello che abbiamo intrapreso in questa legislatura”.

La Fondazione Santa Maria della Scala è sostenuta solo dal Comune per adesso. Come mai non decolla?

“La fase iniziale è sempre quella più complicata. E’ passato appena un anno. Credo che nel tempo ci saranno nuovi soci sostenitori. A giorni dovrebbe essere pronto il bando di gara per il direttore artistico. E’ stato riorganizzato il sistema della bigliettazione. Il mio sogno è tra qualche anno di vedere la Fondazione che dialoga con il Louvre e altre realtà così importanti”.

Non ritiene che su Sigerico ci sia un accentramento di potere?

“Più di potere, direi di servizi. Stanno lavorando bene ed è una risorsa per il Comune. Essendo una partecipata comunale, la logica è quella di utilizzarla nei servizi che sanno fare. Sempre tenendo conto dei costi”.

Luigi De Mossi cosa farà da grande?

“Grande lo sono già. L’avvocato senza dubbio. Poi chissà”.

