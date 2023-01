Siena, autobus più piccoli per evitare incidenti in Fontebranda. Tutte le novità dei trasporti in città

Carlo Pellegrino 05 gennaio 2023 a

I pollicini di Autolinee Toscane in servizio a Siena, tra via Fontebranda e via di Città, saranno sostituiti. Al posto degli autobus, sei in totale, mezzi di dimensioni minori, per risolvere quindi le criticità che negli ultimi mesi hanno interessato questa tratta, con diversi incidenti. Ad annunciarlo è il vicesindaco e assessore alla mobilità, Andrea Corsi: “Tre dei sei pollicini sono in sostituzione a gennaio – afferma l’assessore – ma il rinnovamento interesserà l’intera flotta in servizio sulla linea, affinché siano utilizzati solo pullman più piccoli con un raggio di curvatura compatibile al percorso”. “Ci siamo spesso confrontati con il gestore – spiega Corsi – per risolvere le criticità e i disagi, andando incontro alle esigenze manifestate dai cittadini senesi. Il Comune si sta impegnando per sollecitare un miglioramento del servizio e quello dei pollicini era sicuramente un tema cruciale”.

Così come le pensiline, richieste da alcuni viaggiatori che devono aspettare l’autobus sotto la pioggia (o sotto il sole, in estate). “La prima pensilina è già stata installata alla Coroncina – afferma il vicesindaco – ulteriori quattro ne arriveranno in altri punti strategici della città nel corso di quest’anno, come prevede il nostro progetto”. Che porterà a migliorie complessive per il servizio. “Sono già state vocalizzate una quarantina di paline – ricorda Corsi – per permettere a tutti gli utenti, anche quelle con difficoltà visive, di avere libero accesso al servizio. Inoltre ora 22 pensiline vengono alimentate con pannelli fotovoltaici, con un’illuminazione migliore. E’ un intervento estremamente utile, specie nelle zone più periferiche della città, nelle quali è utile aumentare la percezione di sicurezza e di accoglienza, anche per incentivare sempre più l’utilizzo del mezzo pubblico”.

“Un passaggio formale” è invece considerata l’approvazione dello schema contrattuale tra Palazzo Pubblico e Autolinee Toscane, per la locazione del terminal bus al gestore. L’area comunale di via Lombardi, di proprietà del Comune, viene ceduta con un canone di seimila euro annui. Nell’atto dirigenziale del 22 dicembre, firmato dal responsabile del procedimento Francesco Grassi, si stabilisce che “Autolinee Toscane, per l'anno 2021, e più precisamente dall’1 novembre al 31 dicembre, dovrà versare, a titolo di indennità di occupazione una cifra complessiva pari a mille euro, mentre per l'anno 2022, dall’1 gennaio al 31 dicembre, dovrà versare una quota, sempre a titolo di indennità, pari a seimila euro per un totale complessivo pari a settemila euro”. “Nulla cambia – conclude l’assessore Corsi – rispetto a quello che già accadeva con il precedente gestore. Quell’area era e continuerà a restare a disposizione della città e del trasporto pubblico e quest’atto risponde anche alla volontà dell’azienda Autolinee Toscane di voler normare il rapporto”.

