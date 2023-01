Siena festeggia il Tricolore. Iniziativa dei club del Rotary

04 gennaio 2023 a

Il 7 gennaio 1797 nasce a Reggio Emilia il Tricolore, da allora immagine immutata nel tempo dell’identità e unità della Nazione, dei suoi ideali, aspirazioni, speranze. In occasione del 226° anniversario, il Rotary toscano, tramite i Club della Provincia di Siena insieme ai giovani dei Rotaract ed Interact, si è fatto promotore di una iniziativa che anche nella città del Palio ricordi e renda omaggio a quello che rappresenta uno dei massimi simboli della Repubblica. In tale ottica, con la costante disponibilità delle Istituzioni che hanno manifestato la loro condivisione e il loro patrocinio, è stato organizzato un evento a ingresso libero sabato 7 gennaio 2023 alle ore 17 presso l’Accademia Musicale Chigiana. Ne saranno protagonisti il professor Gerardo Nicolosi dell’Università di Siena con una relazione sulla nascita del Tricolore, l’attore e scrittore Vincenzo Bocciarelli che reciterà brani da lui scelti con un particolare sguardo ai valori e significati cromatici della bandiera, per chiudere con l’intervento musicale del gruppo Donatella Alamprese Ensbamle con una selezione di canti e musiche tratte dal suo spettacolo teatrale “la Bandiera Sconosciuta”, che condurrà, attraverso canti originali e popolari, alla immagine di una bandiera comune a tutta l’Umanità alla ricerca della speranza e della libertà.

