Siena, 17enne trovato con la droga: sequestrati 25 grammi di hashish

Continuano i servizi antidroga della Polizia di Stato a Siena. Gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura, in questi giorni di festa, stanno effettuando maggiori controlli, con particolare attenzione ai luoghi di aggregazione giovanile.

Feste e sicurezza, aumentano i controlli della polizia

Durante uno specifico servizio in strada di Pescaia, nell’area di sosta dei bus, i poliziotti hanno fermato un minorenne che, alla vista degli operatori, ha tradito un certo nervosismo. Dal controllo è emerso che aveva con sé un marsupio con all’interno un pacchetto di sigarette, utilizzato per nascondervi un pezzetto di hashish, circa 25 grammi, droga verosimilmente destinata ad un consumo personale.

La sostanza stupefacente rinvenuta è stata sequestrata. Sono ora in corso verifiche per accertarne l’illecita provenienza. Il giovane, 17enne residente in provincia, è stato quindi segnalato alla locale Prefettura per i provvedimenti amministrativi di competenza.

