Saldi, Ghini (Federmoda Confcommercio): "Dopo un dicembre buono, attese positive"

Nuovo anno, nuovi propositi per il commercio senese che riparte dai saldi. Il 5 gennaio è la data da fissare in agenda per poter approfittare delle tradizionali scontistiche. Un'occasione per rivitalizzare i consumi sulla scia del Natale e del Capodanno che hanno portato un buon flusso di cittadini e turisti per le vie del centro e all'interno dei negozi.

Nonostante le ridotte capacità di spesa delle famiglie, nel settore c'è ottimismo e fiducia. “Negli ultimi giorni e settimane qualcosa è cambiato - ha detto Riccardo Ghini, presidente Federmoda Confcommercio di Siena -. E' stato infatti un dicembre positivo per il commercio senese grazie agli eventi messi in campo durante le festività natalizie. Abbiamo visto nuovamente le persone girare per la città, con la voglia di entrare nei negozi non solo per acquistare ma anche per socializzare. Ci è sembrato dunque di tornare ad una sorta di normalità. La tendenza ci fa ben sperare per i saldi di fine stagione”.

Come per lo scorso anno i saldi invernali 2023 dureranno 60 giorni, si potrà dunque giovare delle occasioni fino al 5 marzo. “Non è cambiato niente, anzi sempre più regioni si stanno allineando a queste date e, del resto, è importante che ci sia tale uniformità in tutta Italia per evitare eventuali esodi di persone da una regione all'altra”.

Rimane comunque qualche incognita: la ridotta capacità di spesa influirà sul budget che le famiglie riserveranno agli acquisti scontati? “Le previsioni di Federmoda sono positive e ci dicono che la spesa media sarà di 133 euro a persona, circa 304 euro a famiglia ma dobbiamo vedere cosa accadrà effettivamente”. Incertezza è infatti la parola che accompagna ormai il comparto dall'inizio della crisi, con la pandemia prima e la guerra in Ucraina poi.

E non sono solo i fattori economici a disturbare il sonno dei commercianti locali: “Siena – riflette Ghini - è una città particolare, con difficoltà di accesso notevoli al centro storico. Per questo molti consumatori piuttosto che fare shopping in città preferiscono andare nei centri commerciali o acquistare attraverso le piattaforme online”.

C'è poi la questione pre-saldi riservati alla clientela più affezionata. A lanciare l'allarme Confesercenti considerando il fenomeno della “valanga promozionale” un danno agli imprenditori che aspettano il giorno prefissato per dare il via alle vendite. Ghini però risponde: “Non c'è una legge che vieta al singolo negoziante di farlo. Al cliente fidelizzato viene fatto un premio, ogni negozio lo fa. Si tratta di politiche commerciali interne che avvengono tutto l'anno e non solo nella stagione pre-saldi”.

L'attenzione rimane poi alta in merito alle truffe. “Il mio consiglio è di continuare a fare acquisti nei negozi di riferimento. Si troverà meno assortimento, è normale, perché i saldi di fine stagione riguardano le rimanenze. Inoltre occhio al ribasso – avverte Ghini – in una prima fase non è normale trovare sconti dal 50% in su”. Cosa aspettarsi adesso dal nuovo anno? “La capacità di programmare è difficile. Se una volta la strada verso l'obiettivo era dritta e univoca, oggi dobbiamo avere la capacità di fissare l'obiettivo e contemplare molteplici vie per arrivarci. L'incertezza e l'imprevedibilità in cui viviamo ci obbligano a dover essere sempre pronti a modificare il percorso”.

