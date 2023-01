Siena, elezioni 2023: dal tavolo del Centrodestra ancora nessuna convergenza sul nome del candidato sindaco

03 gennaio 2023 a

Questa sera, martedì 3 gennaio 2023, presso la sede di Fratelli d’Italia di Siena, si sono riuniti esponenti di Forza Italia, Lega, Fratelli d’Italia e UDC per condividere indicazioni e strategie in funzione delle elezioni amministrative della prossima primavera.

In una nota diffusa al termine dell'incontro queste le conclusioni: "Si è registrata piena condivisione delle linee programmatiche tese a rendere Siena ancora più attrattiva, florida economicamente, punto di riferimento culturale e scientifico di livello nazionale ed internazionale, a partire da quanto già realizzato e in via di realizzazione nel presente mandato amministrativo pur tra le grandi difficoltà legate alla pandemia e alla crisi energetica".

"In considerazione della nota indisponibilità dell’avvocato Luigi De Mossi a candidarsi a sindaco per un secondo mandato, le forze politiche - riferisce Enrico Tucci, coordinatore del tavolo del Centrodestra - hanno preso in considerazione una rosa di possibili candidati per la guida della amministrazione cittadina. Essendo ancora in corso le relative interlocuzioni, non è risultato possibile portare a termine questa disamina per convergere su un nominativo da poi proporre alle forze civiche rappresentate in maggioranza".

"Si è pertanto deciso di calendarizzare un nuovo incontro dei partiti per la prossima settimana e di rinviare a data successiva quello plenario con le liste civiche".

