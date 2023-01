Siena, 14 milioni di investimenti e tasse invariate per il 2023 di San Gimignano

03 gennaio 2023 a

a

a

Un piano di investimenti da 14 milioni di euro tra opere in corso, programmate e risorse del Pnrr con particolare attenzione alla cura del patrimonio e degli immobili pubblici all’uso collettivo, alla sicurezza dell’edilizia scolastica, all’impiantistica sportiva. Il tutto a tassazione sostanzialmente invariata per famiglie e imprese. Sono gli assi del bilancio di previsione approvato dal consiglio comunale di San Gimignano.

Mancano ancora alle casse comunali parte delle entrate extra-tributarie rispetto al periodo pre-covid, legate al movimento turistico che, seppure in ripresa, ancora non raggiunge, in termini di entrate, i livelli del 2019.

“La volontà della Giunta - dichiarano il sindaco Andrea Marrucci e l’assessore al bilancio Gianni Bartalini - è quella di mantenere tutte le risorse erogate fin qui per servizi sociali, sostegni alle famiglie (contributi affitti, esenzioni Tari, diritto allo studio, progetti scolastici per l’inclusività, ecc.), aumentando le risorse di partenza per cultura e turismo, mantenendo la tassazione sostanzialmente invariata, supportando famiglie e imprese, il tessuto sportivo ed associazionistico locale, e garantire la realizzazione delle opere pubbliche previste dal PNRR e dagli altri bandi nazionali intercettati dall’Amministrazione”.

“Anche per il 2023 - commentano sindaco e assessore al bilancio - non aumentiamo la leva fiscale per i servizi a domanda individuale, per l’aliquota IMU e per l’addizionale comunale Irpef che risulta confermata a zero. Con un’operazione di equità continuiamo nella lotta all’evasione fiscale intensificando azioni mirate al recupero delle entrate non riscosse, utili a mantenere e, se possibile, implementare misure puntuali di supporto e sostegno alla povertà e alle situazioni di disagio sociale che negli ultimi tempi stanno aumentando anche nella nostra realtà”.

“Sul fronte delle opere pubbliche - concludono Marrucci e Bartalini - il 2023 sarà l’anno della spesa delle risorse Pnrr ottenute fin qui (oltre 3 milioni già allo stato attuale) in particolare sull’edilizia scolastica, appartamenti per anziani autosufficienti, ammattonati del centro storico, risparmio energetico, digitalizzazione e innovazione dei servizi erogati dall’Ente. Confermiamo l’azione di cura del patrimonio, nel centro storico e in territorio aperto, con risorse adeguate per la sicurezza stradale, la cura dei cimiteri comunali, la cura del verde pubblico e l’efficientamento energetico, l’innovazione tecnologica e la realizzazione di infrastrutture a servizio di visitatori e residenti".

"Il 2023 siamo fiduciosi che sarà anche l’anno di una svolta decisiva su tre progetti fondamentali per lo sviluppo del nostro territorio e per la qualificazione di alcuni importanti servizi, quali l’assegnazione dei lavori per il recupero del Santa Fina da parte della ASL, la cui gara è in corso, l’inizio dei lavori di ristrutturazione del complesso ex carcere ed ex convento di San Domenico da parte del concessionario Opera Laboratori e l’apertura al traffico veicolare della circonvallazione al centro storico da parte della Provincia di Siena".

"Sullo schema di bilancio previsionale, come ormai da prassi consolidata negli anni, la Giunta ha attivato tavoli di confronto e di condivisione con i diversi stakeholder locali, che ringraziamo, dai presidenti dei Consigli di partecipazione alle forze politiche che compongono la coalizione e la maggioranza di governo della città, dalle categorie economiche alle organizzazioni sindacali confederali senesi con le quali è stato sottoscritto il verbale sulla contrattazione sociale e sul bilancio degli Enti Locali 2023".

