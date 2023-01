Siena, sbandieratori e tamburini di Montepulciano a Roma per Viva la Befana

04 gennaio 2023 a

a

a

Torna il 6 gennaio, dopo una pausa di due anni a causa della pandemia, il corteo storico-religioso folcloristico Viva la Befana - Per riaffermare e tramandare i valori dell’Epifania, organizzato a Roma da Europae Familia. Alla storica manifestazione, arrivata alla sua 36esima edizione, prenderà parte anche il Gruppo sbandieratori e tamburini di Montepulciano scelto per testimoniare a tutte le famiglie e a papa Francesco la solidarietà e la fratellanza tra i popoli. I poliziani, insieme a gruppi di rievocazione storica, personaggi dei presepi viventi, butteri, bande musicali, majorette, cavalli, fanfare militari, saranno al seguito dei Re magi che doneranno al Santo Padre i doni simbolici della tradizione.

Siena, rinnovato il magistrato delle contrade di Montepulciano



Attivo dal 2007, il gruppo è stato fondato da un gruppo di ragazzi e ragazze accomunati dalla passione per la disciplina storica di bandiere e tamburi. L’associazione opera principalmente nell’ambito del Bravìo delle botti ed è anche attiva dal punto di vista educativo e sociale, insegnando e tramandando le tradizionali tecniche della sbandierata e stamburata poliziana. L’Associazione rappresenta un importante punto di aggregazione sociale per i giovani poliziani, che trovano in essa terreno fertile per costruire un senso di appartenenza e di partecipazione alle attività promosse dal Comune di Montepulciano. Attualmente il numero dei soci attivi è di circa 60 e conta per la maggior parte giovani dai 14 ai 26 anni.

Il panno del Bravìo delle botti sarà realizzato anche se la corsa non ci sarà



“Siamo soddisfatti - spiega il presidente del Gruppo Gabriele Niosi - dell'opportunità di portare i colori e le tradizioni della nostra manifestazione nella capitale in occasione di un evento così importante e in una location così prestigiosa. Speriamo che questa esperienza sia occasione di crescita per il nostro gruppo e di divulgazione del Bravìo delle botti a un pubblico più vasto”. Anche il Magistrato delle contrade esprime orgoglio per questa prestigiosa partecipazione a Roma perché, oltre a essere un biglietto da visita prezioso per Montepulciano e il Bravìo, sottolinea la continua crescita del Gruppo sbandieratori e tamburini che va a gratificare un costante lavoro e impegno da parte di tutti, anche a beneficio dell’intera manifestazione poliziana.

Cade una finestra nella scuola Pascoli, studente colpito. Il vicesindaco Raspanti: "Evento imprevedibile"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.