Siena, Appolloni: "Aiuti alle famiglie per stimolare i consumi. Ricadute sulle realtà economiche della città"

Sanità e sociale sono sempre ambiti cruciali in una società, lo sono stati ancora di più in anni che sono stati caratterizzati dalla pandemia per Covid e pure dalle difficoltà economiche legate prima a tutte le restrizioni per la situazione sanitaria e poi anche ai forti rincari nelle bollette e per il costo dell’energia. Sono stati anni intensi per chi come Francesca Appolloni - assessore del Comune di Siena - si è trovata quotidianamente ad affrontare tali tematiche, pensando a possibili soluzioni per aiutare e sostenere cittadini in difficoltà.

Assessore Francesca Appolloni, l’amministrazione comunale ha fatto ampio utilizzo di bonus per aiutare i cittadini ad affrontare le difficoltà del periodo…

“E queste misure e questi bonus hanno dato risultati importanti. Proprio pochi giorni fa ho ricevuto la visita di un senese che ci ha ringraziati per quanto abbiamo fatto, e ricevere attestazioni di questo tipo non può che fare estremamente piacere. Abbiamo cercato di dare risposte a tutto tondo, sin dal periodo pandemico abbiamo innescato un processo di sostegno viste le grandi difficoltà esistenti. L’amministrazione ha cercato di dimostrare sempre la massima attenzione al sociale, e abbiamo tentato di dare una risposta sinergica con il terzo settore”.

Restando al sociale, il Comune di Siena è stato recentemente premiato come “amico della famiglia”: cosa significa e quanto vale questo riconoscimento?

“Si tratta del coronamento di un lungo lavoro che è stato effettuato. E non ci fermiamo qui, si dovrà continuare a lavorare così. Siamo stati inseriti nel network dei Comuni amici della famiglia per le azioni che abbiamo intrapreso. Siamo la prima città capoluogo di provincia della Toscana a ricevere questo riconoscimento. Essere all’interno del network ci consentirà anche di fare rete relativamente a quelle che sono le buone pratiche da seguire in ambito sociale”.

Quali sono le misure adottate che sono state apprezzate?

“Ce ne sono state tante. Dai parcheggi rosa allo Spazio bimbo fino al bonus Benvenuto al mondo che è la prima misura che abbiamo messo in campo quando ho preso in gestione questo assessorato. E poi tutti gli altri bonus, sulla salute, sulla cultura, sullo sport, e ovviamente la coprogettazione con il terzo settore. Poi penso alla casa delle opportunità, della quale abbiamo discusso nel tavolo delle disabilità, con esperienze di residenzialità breve e di potenziamento cognitivo. È difficile riassumere in poche parole un lavoro mastodontico che è stato effettuato in rete con le associazioni del territorio”.

Il 2022 è iniziato con una nuova ondata pandemica mentre i mesi scorsi sono stati contraddistinti da fortissimi rincari nelle bollette: qual è il suo bilancio di quest’anno?

“Abbiamo lavorato tanto. E c’è stata una risposta corale. Io credo sempre che si debba cercare di trasformare qualcosa di negativo in un momento di crescita e di reperimento di nuove energie”.

E qual è il suo bilancio di mandato, ormai a pochi mesi dalla conclusione del lavoro di questa amministrazione comunale?

“È un bilancio più rosa che nero, diciamo. Ho affrontato questo periodo con un pizzico di sana incoscienza e sono soddisfatta dei risultati raggiunti. Ovviamente in tanti abbiamo lavorato per arrivare a determinati traguardi. Devo dire che ho sempre avuto la piena fiducia da parte del sindaco Luigi De Mossi, che gli uffici e i dipendenti comunali hanno sostenuto ogni progetto e che complessivamente c’è stata una rete eccezionale. Ci sono state relazioni proficue con le aziende sanitarie. Questa amministrazione ha portato in dote l’esperienza del Festival della salute, un momento informativo e divulgativo di alto livello. Siamo arrivati alla terza edizione e vedremo come poter migliorare ulteriormente l’iniziativa. Vado orgogliosa, poi, della coprogettazione con le realtà del terzo settore che abbiamo portato avanti in questo mandato”.

Qual è stato l’elemento di maggiore soddisfazione per il lavoro fatto nel 2022?

“Essere riconosciuti come Comune amico della famiglia è un traguardo importante. La famiglia è il nucleo fondante della nostra società, e dico queste parole senza alcun intento e senza nessuna particolare visione ideologica al riguardo. Ma la famiglia è il luogo dei legami, va sostenuta ed è anche ciò che può mettere in moto tutta una serie di consumi che sono fondamentali per le realtà economiche”.

Manca poco alla conclusione del mandato: quali obiettivi si pone per i prossimi mesi?

“Siamo ormai prossimi al traguardo. Ma dobbiamo fare come Ulisse, ci si lega al palo e si va avanti. Si lavora fino all’ultimo giorno del mandato. Nei prossimi mesi vivremo ulteriori momenti di confronto con le associazioni del terzo settore. Attendiamo poi i risultati di indagini socio-sanitarie e socio-economiche con le quali abbiamo voluto indagare vari temi e questioni, come ad esempio il disagio giovanile. Con questi risultati speriamo di poter avere un quadro più chiaro di quella che è attualmente la realtà senese”.

Qual è, in conclusione, il messaggio che vuole lanciare ai senesi in questi ultimi giorni di festa?

“Quelle natalizie sono le festività della famiglia. Ed è l’unica fiaba che i bambini vedono viva. Dico quindi di non rubare loro questo sogno e di vivere insieme a loro queste feste in maniera serena. Cerchiamo di vivere tutti al meglio i nostri affetti”.

