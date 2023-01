Siena, dal Comune 150 mila euro in 3 anni per il centenario della Chigiana

03 gennaio 2023 a

Il Comune continua a investire sul polo musicale di Siena. La giunta ha infatti approvato un finanziamento da 50 mila euro all’anno, per tre anni (per un totale di 150 mila euro), in favore dell’Accademia musicale Chigiana, e Palazzo Pubblico ha intenzione di stanziare ulteriori risorse, previste nel bilancio. In particolare, questo contributo è relativo alle celebrazioni del centenario dell'eccellenza voluta dal conte Guido Chigi Saracini, che avranno il culmine nel 2023, ma che si svilupperanno appunto per un triennio.

“Questa amministrazione – commenta il sindaco di Siena Luigi De Mossi – conferma il suo supporto per l’importante istituzione della città, preziosa fucina di talenti. Per queste celebrazioni e la programmazione speciale l’Accademia si avvarrà della qualificata esperienza del maestro Uto Ughi, che formulerà proposte artistiche che andranno ad arricchire e completare l’offerta culturale della Chigiana". Un nominativo che non ha bisogno di presentazioni, e che è già da anni nell'orbita della grande scuola di perfezionamento con sede in via di Città. "Lo abbiamo fortemente voluto”, conclude il primo cittadino.

La proposta di delibera in giunta è stata presentata da Pasquale Colella Albino, assessore alla cultura, che ovviamente è particolarmente soddisfatto. “L’Accademia musicale Chigiana – commenta – svilupperà un programma triennale di eventi per il centenario, anche con la collaborazione del Ministero della cultura e attraverso la costituzione di un comitato nazionale al quale hanno aderito oltre venti fra enti e istituzioni. Sarà un programma intenso e particolare, che punterà anche al coinvolgimento della città e del territorio”.

