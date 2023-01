Siena, contributo affitti: il Comune richiede le ricevute di pagamento o decadrà il beneficio

03 gennaio 2023 a

Fino al 31 gennaio 2023, tutti coloro che rientrano nella graduatoria definitiva per il contributo ad integrazione dei canoni di locazione anno 2022 devono consegnare la copia delle ricevute di pagamento dell’affitto 2022 per permettere al Comune di Siena di calcolare e poi erogare il contributo.

Lo ha annunciato con una nota il Comune di Siena, che ha aperto i termini lunedì 2 gennaio.

Le ricevute devono essere scannerizzate ed inserite, in modo autonomo dopo essersi accreditati con lo Spid, nel programma accessibile al link: https://siena.cloud.softech-engineering.it/UserLogin/LoginUser.aspx?Erp=S , solo in formato pdf (gli altri, compresi quelli delle foto dei cellulari, non sono leggibili e pertanto non ritenuti validi).

Verranno accettate come documenti validi: le ricevute fiscali (la classica ricevuta dell'affitto) che deve essere compilata in ogni sua parte con relativa marca da bollo, la dichiarazione autografa rilasciata dal proprietario attestante il pagamento annuale dell’affitto con relativa marca da Bollo; o le copie dei bonifici bancari/postali.

La mancata presentazione della documentazione richiesta costituisce automatica decadenza dal beneficio.

Si ricorda che, per l'inserimento, è possibile usufruire anche del servizio di assistenza fornito sia dal Comune che dalle associazioni convenzionate. I loro riferimenti nonché le istruzioni relative alle presentazione delle ricevute sono sul sito dell’Ente nell'area Tematica Politiche Abitative all’indirizzo: https://www.comune.siena.it/index.php/node/3779

Per ulteriori informazioni è possibile contattare il Servizio Politiche Abitative ai numeri 0577 292277 – 0577 292369 – 0577 534529.

