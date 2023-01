Siena, il cardinale Lojudice: "Fiero di questa comunità per come sa accogliere gli stranieri"

03 gennaio 2023 a

E' calato il sipario sul 2022, che per il cardinale Augusto Paolo Lojudice ha significato riunire intorno alla sua persona anche la diocesi di Montepulciano, Chiusi, Pienza oltre a quella di Siena, Colle Val d'Elsa, Montalcino. Un impegno più ampio che gli ha permesso di avere il polso di tutto il territorio: per questo, guardandosi indietro, può valutare quali sono stati, a livello locale, i temi più rilevanti dello scorso anno a suo parere. "Mi viene subito in mente il superamento dell’emergenza Covid - dice, - che è stata in qualche modo una lente che ha permesso di guardare le cose sotto una nuova ottica. Forse un po' più lenta, ma anche più approfondita. Almeno, a me ha concesso di conoscere tante realtà senza quel vortice tipico di una città in genere attiva e frenetica come Siena. Poi non si può dimenticare l’accoglienza verso gli stranieri che, se vengono qui, è perché si sentono accolti. Bel segno, ne sono fiero".

L'arcivescovo entra maggiormente nei dettagli: "Il caso del piccolo Mustafa ha avuto una risonanza internazionale grazie a una foto famosa, ma in realtà siamo fortemente impegnati anche con le famiglie siriane portate via, grazie ai corridoi umanitari, dai campi profughi del Libano. Ne stiamo ospitando due, che siamo andati a prendere a Roma direttamente all'aeroporto. Adesso ho saputo che il 5 gennaio papa Francesco incontrerà tutte le famiglie arrivate in Italia, quindi anche quelle del Senese. Non ho ancora i dettagli, ma ritengo che si tratti di un’udienza particolare. Tornando a noi, la priorità è che imparino tutti l’italiano, un passo fondamentale per chi viene da fuori. Poi ci occupiamo della situazione dei figli, che hanno gravi problemi. In uno dei nuclei c’è un ragazzino di 11 anni con una malattia fortemente invalidante, ma è già stato accolto alle Scotte per tutti gli accertamenti. Devo ringraziare l'azienda ospedaliero universitaria, sempre disponibilissima sia con i vertici che con i medici. C’è apertura e voglia di mettersi in gioco. L’altra famiglia, che è ospite del seminario di Colle, ha una bimba di 6 anni tetraplegica che ti guarda con certi occhioni che raccontano tutto. Anche per lei è cominciato un percorso di riabilitazione che le permetta qualche minimo movimento. Non sono situazioni facili, ma dove si trovavano ero tutti destinati a morte sicura, mentre qui qualche possibilità in più esiste".

Per quanto riguarda invece il citato Mustafa, "ci sentiamo spesso - spiega Lojudice. - Soprattutto la mamma è molto legata alla coppia che ha fatto loro da tutor nel centro Caritas di Arbia. Paolo e Maria sono stati un po' i loro fratelli maggiori per tutto il periodo trascorso qui".

