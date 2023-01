Siena, coppia di truffatori spilla duemila euro a una donna: denunciati

02 gennaio 2023 a

a

a

A Siena i Carabinieri della locale Stazione hanno denunciato una coppia, residente in altra regione, indiziata di aver truffato in concorso una donna del luogo.

Le indagini avviate dopo la denuncia presentata dalla vittima hanno consentito ai Carabinieri di individuare una coppia che aveva ideato un sistema apparentemente insospettabile per spillare denaro agli ignari inserzionisti.

Truffe online: si finge operatore del servizio clienti di una banca per far trasferire denaro. Denunciato dai Carabinieri

La vittima, una signora di Siena, qualche giorno fa, aveva provato ad effettuare una vendita online pubblicando su un noto sito di compravendita un annuncio per vendere alcuni mobili della sua vecchia abitazione. Tuttavia, subito dopo aver eseguito l’inserzione, è stata contattata dai due truffatori che si sono finti interessati all’acquisto degli oggetti messi in vendita. I due truffatori, fingendosi interessati in particolare all’acquisto di un manufatto, con una serie di artifizi e scuse hanno indotto la vittima a recarsi presso il vicino istituto di credito al fine di ricevere la somma pattuita. In particolare hanno fatto credere alla malcapitata che, inserendo la propria carta bancomat e digitando alcuni codici segreti da loro forniti, potesse ricevere la somma pattuita per la vendita.

Truffe a domicilio e telefoniche ad Arezzo, Enel Energia dà consigli per difendersi

La donna, convinta di ricevere denaro, seguendo al telefono le istruzioni impartitegli dai finti acquirenti, in realtà ha effettuato quattro pagamenti differenti su due diverse carte di pagamento intestate ai malviventi, per un importo complessivo di 2.000 euro. Solo successivamente, esaminando il proprio estratto conto, la signora si è resa conto di essere caduta vittima di un inganno e si è rivolta ai Carabinieri che, dopo accurate indagini telefoniche e telematiche, hanno ricostruito il sistema utilizzato dai truffatori.

I militari sono riusciti a risalire agli effettivi intestatari delle carte e all’identità dei due truffatori, procedendo al sequestro preventivo dei conti correnti abbinati. I due soggetti, con precedenti per reati contro il patrimonio, un 35enne italiano e una 52enne straniera, entrambi residenti fuori regione, sono stati deferiti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siena per il reato di truffa.

Il finto poliziotto truffa un altro negoziante: denunciato ancora

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.