Siena, l'assessore Corsi: "Problemi di elettricità, a Monastero illuminazione da completare"

L'illuminazione in strada di Monastero è un tema annoso e molto sentito non solo dai residenti, ma anche dai tanti senesi che frequentano la zona. Per questo, è approdato anche sui banchi dell'ultimo consiglio comunale con un'interrogazione del gruppo Per Siena presentata da Vanni Griccioli, Massimo Mazzini e Pierluigi Piccini. In particolare, dopo che a maggio sono stati installati alcuni pali in alluminio zincato che stonano visivamente con il paesaggio circostante. Inoltre al 17 novembre non c'erano ancora le luci al vertice di tali strutture verticali. E' stato dunque chiesto se sono stati fatti degli studi concreti sull’arredo urbano per ovviare a ogni impatto paesaggistico e le motivazioni per cui non si è sfruttato il muro a retta del terrapieno che si trova sul margine destro, con lampioni più consoni al contesto urbanistico di pregio della zona interessata. Inoltre, le cause per cui non siano ancora state installate le lampade e comprendere se tale ritardo sia dettato da un ripensamento sull’intervento eseguito.

La replica è arrivata da Andrea Corsi, assessore ai lavori pubblici, nonché vicesindaco: "L’installazione di luci è stata sollecitata da alcuni residenti della via. A servizio della zona è stato realizzato un impianto di illuminazione di tipo stradale, scegliendo di non utilizzare il muro privato né per il transito delle linee né per la posa dei pali che sarebbero risultati comunque a portata di mano. Non è stato possibile posizionare le armature testa palo in quanto ci sono stati dei problemi con la fornitura di energia elettrica e che lo stesso posizionamento dei pali è risultato più complesso e laborioso di quanto preventivato inizialmente. Non appena sarà possibile disporre dell’alimentazione elettrica, si procederà al completamento dell’intervento come previsto”.

Vanni Griccioli, soddisfatto della risposta, ha voluto dare un suggerimento: "Colorare i pali, piuttosto che lasciarli del colore del metallo, come previsto dalla normativa sulla paesaggistica per un minor impatto”.

