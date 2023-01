Siena, Riello nuovo direttore di Medicina interna all'ospedale di Abbadia

02 gennaio 2023 a

L'Unità operativa di Medicina interna dell'ospedale di Abbadia San Salvatore ha un nuovo direttore. Il 2023, per il presidio amiatino, si apre con la nomina di Fabio Riello da parte della Asl Toscana sud est al termine dell’esito della selezione pubblica. Laureato in Medicina all’Università degli studi di Siena, Riello è specializzato in Geriatria e in passato ha lavorato anche alle Asl 7 di Siena, Asl 8 di Arezzo e Asl 9 di Grosseto. Fino alla nuova nomina, è stato sostituto del direttore di Medicina interna proprio all'ospedale di Abbadia.

“Con una sanità sempre più indirizzata alla specializzazione, la Medicina interna controbilancia con la propria vocazione alla visione olistica. - dichiara il direttore generale dell’Asl Toscana sud est Antonio D’Urso. - In presidi di zone fuori dai grandi centri, com’è quello di Abbadia, è doveroso avere professionalità preparate e qualificate in questo senso. La nomina del dottor Riello va in questa direzione”.

Fresco di nomina e di firma sul contratto, Fabio Riello commenta: "Mi sono trasferito nell'Unità operativa di Medicina interna di Abbadia nell'aprile 2019, e ho avuto subito una bella impressione; la possibilità di dirigerla, adesso, mi fa molto felice e spero di essere all'altezza del ruolo. In questi ultimi due anni, la capacità organizzativa e lavorativa del reparto di Medicina è stata messa a dura prova e ho potuto sperimentare che la squadra, formata dai miei colleghi e dagli infermieri, funziona veramente. Il compito, quindi, sarà quello di continuare a lavorare con professionalità e passione per offrire un buon servizio alla popolazione del Monte Amiata”.

