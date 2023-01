Siena, tombola solidale l'8 gennaio con fondi devoluti a Quavio

02 gennaio 2023 a

Fare gli auguri per un 2023 ricco di impegni da affrontare con la consueta grinta. E' quello che intende realizzare Si-Sienasociale la coprogettazione che tanto vale nei confronti di tutti i volontari di Siena e provincia. Per riuscire nell'intento, è stato scelto un modo originale: uno speciale evento, l'8 gennaio 2023 alle ore 21, in modalità online, con partecipazione libera e ricchi premi a disposizione. Ricordiamo che questa realtà nasce dalla collaborazione tra Comune di Siena ed enti del terzo settore per proposte a favore di anziani, minori, famiglie e disabili: tavolo anziani (Pubblica Assistenza di Siena, La lunga gioventù Aps, Centro socio-culturale terza età Antonio Conti Aps); tavolo famiglia-minori (Siena Soccorso Odv, Arciconfraternita di Misericordia di Siena Odv, M’ama Aps, La lunga gioventù); tavolo disabilità (Unione Italiana ciechi e ipovedenti Siena Aps, Autismo Siena Piccolo Principe Odv, Le Bollicine Aps, Sesto Senso Odv, Associazione Senese Down Odv, Il Laboratorio Odv).

La serata si aprirà con il saluto istituzionale dell’assessore al sociale del Comune di Siena Francesca Appolloni, a seguire spazio per i protagonisti della coprogettazione e per i sonetti in vernacolo senese di Silvia Golini e Antonio Tasso. Condurrà l’evento Giuseppe Saponaro. Chi vorrà potrà partecipare alla speciale tombola del volontariato: ambo, terno, quaterna, cinquina consentiranno di ricevere inaspettati doni offerti dall'associazione Achillea laboratorio d’Arte e da altri partner: l’iniziativa si avvale anche del sostegno di Anioc Siena e Wine Valley Siena.

Le cartelle con i numeri potranno essere richieste, con offerta libera, a [email protected] oppure potranno essere ritirate presso la sede Quavio Viale Don Giovanni Minzoni, 43, a Siena (telefono 0577219049). Il ricavato dell’evento andrà infatti a beneficio di questa realtà che, da oltre 30 anni, si occupa nella città del Palio e nella sua provincia, di cure palliative per malati oncologici che sono nell’ultimo, ma fondamentale tratto della propria vita. Per seguire la tombola servirà collegarsi alla pagina Facebook di www.sienasociale.it

