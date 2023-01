Siena, Mps: la nota alla Consob. "Svolta positiva nella gestione della banca"

02 gennaio 2023 a

a

a

Sono stati "superati i dubbi" sulla "continuità aziendale" relativi al bilancio al 30 settembre 2022. Lo comunica Banca Monte dei Paschi di Siena in una nota inviata alla Consob e diffusa nella mattinata di lunedì 2 gennaio 2023. Un documento che è la "informativa" richiesta dalla Consob dove l'istituto di credito senese parla di "svolta" positiva nella "gestione".

Banca Mps, chiusa l'era del Consorzio operativo: completata l'incorporazione

"Banca Monte dei Paschi di Siena fa presente "la positiva conclusione dell’operazione di aumento di capitale per 2,5 miliardi di euro, avvenuta il 4 novembre scorso, e la realizzazione di importanti azioni previste nel Piano industriale 2022-2026" (come evidentemente l'esodo degli oltre 4 mila dipendenti avvenuto dal primo dicembre 2022); elementi che "fanno ritenere" siano "superati" i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati dichiarati nelle rendicontazioni precedenti il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022.

Mps: la Bce toglie il divieto di distribuire dividendi. Ma serviranno altri due anni prima di arrivare all'utile

Questa la nota ufficiale:

"In ottemperanza all’informativa mensile al mercato richiesta da Consob ai sensi dell’art. 114 comma 5 del D.Lgs. n. 58/98 e relativa alle azioni poste in

essere e previste per il mantenimento delle condizioni di continuità aziendale, Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (la “Banca”) rimanda a quanto già riportato nel comunicato stampa dell’11 novembre scorso. In particolare, si ribadisce che la positiva conclusione dell’operazione di aumento di capitale per 2,5 mld di euro, avvenuta il 4 novembre scorso, e la realizzazione di importanti azioni previste nel Piano Industriale 2022-2026, fanno ritenere che siano superati i dubbi significativi sulla continuità aziendale che erano stati dichiarati nelle rendicontazioni precedenti il resoconto intermedio di gestione al 30 settembre 2022, segnando una positiva svolta nella gestione della Banca".

Mps, il ministro del Tesoro Giorgetti: "Stato pronto a gestire l'uscita dal capitale in modo ordinato e mantenendo il valore"

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.