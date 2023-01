Siena, edilizia scolastica e sportiva nell'anno 2023. Benini: "PalaEstra, verifiche al tetto: nessun rischio"

02 gennaio 2023 a

a

a

È stato un 2022 denso di avvenimenti per quanto riguarda l’edilizia scolastica e sportiva a Siena. Sono tante le sedi che sono state ristrutturate oppure che hanno iniziato il percorso per essere rimesse a nuovo. A fare il punto della situazione è l’assessore all’Edilizia scolastica e sportiva, all’Istruzione e allo Sport del Comune di Siena, Paolo Benini.

In questo 2022 si è chiusa la questione relativa agli studenti fuori sede del Piccolomini.

“Tutti i grandi risultati si ottengono attraverso grande applicazione, la fortuna interviene poche volte. Per l’ennesima volta abbiamo dimostrato che da uno scontro possono nascere opportunità migliori. Abbiamo portato a fondo la statizzazione dell'Istituto Musicale Rinaldo Franci, che a partire da gennaio sarà ufficiale, e nello stesso tempo è nata l’altra opportunità, con l’Asp e la Provincia, che ci permette di fare un investimento pubblico. Il Pendola verrà parzialmente ristrutturato e la parte messa a nuovo per dieci anni più sei servirà da scuola, riportando i ragazzi di Montarioso a Siena. È stata un’operazione che ha richiesto grande applicazione, non è stata causale, è stato un processo complesso”.

Quali novità ci sono sul fronte scolastico?

“L’Achille Sclavo sarà rifatta nuova. Solo nelle scuole abbiamo investito tre milioni di euro per la messa in sicurezza. Per quanto riguarda l’Università, ci sono due master di secondo livello che sono stati rifinanziati. Uno riguardante l’arte e uno sulla pubblica amministrazione, mettendo a disposizione borse di studio per i residenti”.

A che punto sono invece i lavori del PalaEstra?

“Abbiamo rifatto l’impianto di illuminazione a led, che è un primo passo importante. In questi giorni abbiamo fatto le verifiche che riguardano il tetto, non voglio anticipare la Commissione, ma dai contatti che ho con gli ingegneri credo che non ci saranno problemi. Stiamo anche definendo l’organizzazione interna del palazzetto per la parte di manovalanza. Poi bisognerà farlo funzionare, che è la sfida più grande. Dovranno essere effettuate anche altre attività, dove il Comune non deve guadagnare, ma essere il volano di un movimento. Se poi arriveranno dei ritorni commerciali è un bene, ma prima bisogna vivacizzare la città e il palazzetto è un grosso strumento”

Qual è invece la situazione del Campo scuola Renzo Corsi?

“È stata rifatta l’impalcatura, dovrebbero fare anche il tappetino. Il materiale per la stesura delle resine e del pavimento granulato è già qui, l’appartamentino che servirà da foresteria è già pronto. Siamo in via di ultimazione, ci sono state delle polemiche pietose. Questo palazzetto lo finirò prima di un anno, l’altra volta non ci hanno fatto niente. Invece io rifaccio un impianto completamente nuovo”.

Ci sono novità per quanto riguarda il Sabbione?

“Il campo di Rugby andrà in gara per marzo, abbiamo fatto un progetto di fattibilità tecnica. Stiamo procedendo alla progettazione dei due nuovi impianti di skatepark e per la parete di arrampicata. Sono sempre all’Acquacalda, per dare corso alla Cittadella dello sport. Il mio monito è che questa amministrazione venga giudicata dal quantitativo di cose fatte e per il quantitativo di milioni di euro investiti nella città. Il tema del confronto politico deve essere sulle cose, non sulle persone, è un aspetto marginale. Avremmo potuto fare meglio, ma il dibattito deve rimanere su queste cose”.

