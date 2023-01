Siena, turisti affollano Montepulciano per un Capodanno tra mercatini e musica nelle strade

01 gennaio 2023 a

Montepulciano ha salutato l'arrivo del 2023 con una serata e nottata entrambe tranquille, senza eccessi; il clima mite ha favorito le presenze. Massiccia la presenza di turisti che hanno brindato tra mercatini e musica dal vivo nel paese della Valdichiana senese.

Un Capodanno piacevole dunque, coinvolgente, vissuto senza eccessi sia dai poliziani sia dai tantissimi turisti che hanno scelto Montepulciano e la provincia di Siena per vivere il passaggio dal 2022 al nuovo anno.

Dopo un pomeriggio dedicato allo “struscio” nel corso, favorito dalla definitiva remissione della pioggerella fine caduta nelle ore centrali del 31 dicembre, e il tradizionale cenone di San Silvestro, consumato sia nei locali sia negli agriturismi, in molti si sono dati appuntamento in Piazza Grande per il brindisi di mezzanotte.

Con alcune casine del mercatino natalizio eccezionalmente aperte, la musica dal vivo ha prima accompagnato l’avvicinamento verso lo scoccare dell’ora fatidica e poi, fin dai primi minuti del 2023, ha coinvolto i presenti negli scatenati balli benaugurali.

L’attenta organizzazione della Pro Loco ha attribuito all’evento la giusta cornice e il tutto si è svolto in piena regolarità.

Incontrando in piazza i concittadini, il Sindaco Michele Angiolini ha espresso soddisfazione per lo svolgimento dell’iniziativa. “L’augurio che mi sento di rivolgere alla comunità – ha poi aggiunto – è improntato soprattutto alla pace e alla serenità, i due stati d'animo di cui in questo momento avvertiamo maggiormente il bisogno e al cui raggiungimento tutti possono contribuire, anche con le proprie azioni quotidiane”.

