Siena, successo per il concerto Note di sogni. La grande solidarietà del Rotary Montaperti

A Siena è stato un concerto di grande impatto, quello di giovedì 29 dicembre, Note di sogni. Una serata da incorniciare, fatta di bella musica che ha fatto vibrare un teatro dei Rinnovati stracolmo di pubblico entusiasta, che si è lasciato coinvolgere dalla carica dei Musicisti Nati Band e che, accompagnato dalla superba narrazione di Stefano Ciatti, ha cantato e ballato attraverso un viaggio di grande suggestione verso il paradiso del rock.

Grande successo anche dal punto di vista della solidarietà. Grazie, infatti, alla profonda sensibilità del pubblico, è stata raccolta una cifra significativa - che verrà raddoppiata con il contributo di Banca Mediolanum - a favore del service @pprendoLab, il laboratorio doposcuola dedicato ai ragazzi con disturbi specifici dell’apprendimento (DSA) che il Rotary Club Siena Montaperti sostiene da anni con la collaborazione dell’Associazione Serenemente.

“Ho vissuto un’emozione indescrivibile nel vedere il teatro dei Rinnovati stracolmo - spiega Gaia Tancredi, presidente 2022-2023 del Rotary Club Siena Montaperti – ringrazio il Comune di Siena per averci dato l’opportunità di organizzare questo meraviglioso concerto, Stefano Ciatti e i Musicisti Nati Band per la spettacolare performance, lo straordinario pubblico e la Banca Mediolanum che hanno così generosamente supportato il progetto @pprendoLab, i soci del Rotary Club Siena Montaperti e i ragazzi del Rotaract e Interact per tutto l’impegno e la dedizione".

"Un sincero ringraziamento - ha concluso Gaia Tancredi - va anche al Governatore del Distretto Rotary 2071, Nello Mari, che ci ha onorato della sua presenza. È stato uno spettacolo partecipato e apprezzatissimo che rimarrà per sempre nel mio cuore”. Note di sogni, concerto rock all'insegna della solidarietà organizzato dal Rotary Club Montaperti

