Siena, successo per gli eventi del Capodanno. Giovane ferito a Colle per un petardo

L'edizione 2023 del Capodanno a Siena registra il pienone. Dopo due anni di restrizioni dovute al Covid, piazza del Campo e tutti i luoghi del centro storico sono tornati a gremirsi. Nemmeno la nebbia è riuscita a spegnere la travolgente atmosfera festosa.

Musica, luci, street food, proiezioni hanno contraddistinto il ricco programma Dal tramonto all'alba proposto dal comune e dall'Associazione Propositivo. Poi il ritorno al tradizionale brindisi collettivo tra speranze e attese per il nuovo anno. “Restiamo insieme, divertiamoci allegramente e appassionatamente” un messaggio netto quello del sindaco di Siena Luigi De Mossi che così si è espresso allo scoccare della mezzanotte. Condivisione e divertimento. “Viva Siena la più bella delle città” ha enunciato la formula l'assessore alla cultura Pasquale Colella tra la gioia di una piazza del Campo illuminata dal videomapping. Ma si è soprattutto ballato e cantato grazie ai maggiori successi di ieri e di oggi selezionati da Collettivo Siena suona bene. Una folla ordinata ha animato tutte le piazze e le vie. Da piazza del mercato con We Love Swing e il live della band Ragazzi Scimmia. E poi Latin Cult in Piazza indipendenza con i Cafè Collettivo Afrotropicale e in piazza Tolomei con i The Bluebeaters. Il tutto condito dallo spettacolo itinerante dei The Fantomatik Orchestra. Dal Gospel live in Piazza San Giovanni fino al Bastione San Filippo della Fortezza Medicea dove la #Happiness special edition ha riscontrato un'ottima partecipazione

“Ho notato un rispetto diffuso delle disposizioni e delle raccomandazioni proposte nei giorni scorsi attraverso l'emissione delle due ordinanze sul vetro e sui botti. – ha detto il comandante della polizia municipale, Marco Manganelli. - Intorno a mezzanotte la Piazza era gremita di persone così come le vie ma non abbiamo tuttavia avuto la sensazione di eventuali ingorghi anche dal punto di vista dell'ingresso e dell'uscita nelle piazze. Alcune piccole criticità ci sono state relativamente alla circolazione: un veicolo che ostruiva parzialmente l'uscita di un accesso privato e alla Lizza un autobus che ha avuto qualche difficoltà nell'uscire dal proprio stallo di soste. Tutte situazioni che, in considerazione dell'afflusso e della movimentazione di mezzi e di persone rientrano nella normalità degli eventi”. Un increscioso evento si è però verificato a Colle Val d'Elsa dove un minorenne è finito in ospedale prima della mezzanotte a causa dello scoppio di un petardo. Mentre il servizio di emergenza urgenza del 118 è intervenuto alle 00.45 per un altro minore che è stato ricoverato a Nottola dopo una rissa tra coetanei a Torrita.

