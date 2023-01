Siena, è Leo il primo nato dell'anno. Primato all'ospedale di Poggibonsi per l'intera area dell'Asl Sud Est

01 gennaio 2023 a

a

a

E' un primato senese quello della prima nascita del 2023 per l'area vasta di Siena, Arezzo e Grosseto. Il primo nato dell’anno nelle strutture dell’Asl Toscana sud est in provincia di Siena è venuto alla luce all’ospedale di Poggibonsi alle ore 7.18 ed è un maschietto di nome Leo di 3.110kg. Leo detiene anche un altro primato, è il primo nato dell’anno tra tutti i punti nascita della Asl Tse.

L’ultimo nato nel presidio è stato invece Christian, che è venuto alla luce alle 16.23 del 31 dicembre e ha un peso 2.660kg.

All’ospedale di Nottola, dove al momento non si registra ancora il primo nato 2023, l’ultimo fiocco dell’anno è rosa: si tratta di una femminuccia quindi, la piccola Maya è nata nel pomeriggio del 30 dicembre con un peso di 3.970 kg.

E' Alessandra la prima nata nel 2023 al Santa Maria della Misericordia

Nel complesso, nel corso del 2022 i nati a Nottola sono stati 513 mentre 558 quelli al reparto maternità di Campostaggia.

Per entrambi quindi numeri in aumento. Nel 2021 infatti i nati all’ospedale di Nottola erano stati 529, a Campostaggia invece 552.

Ezer il primo nato al Santa Maria del 2023, Edoardo l'ultimo del vecchio anno

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.