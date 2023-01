Toscana, ticket sanitari cancellati per lavoratori in crisi

01 gennaio 2023 a

Una delibera di fine anno della Regione Toscana che ha confermato una agevolazione per persone e famiglie danneggiati dalla crisi economica.

E' quella che riguarda l'aspetto sanitario.

Ticket sanitari cancellati per i lavoratori colpiti dalla crisi economica. Sono confermate fino al 31 dicembre 2023 le misure straordinarie che esentano disoccupati, lavoratori collocati in cassa integrazione o contratto di solidarietà difensivo e lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, con Isee fino a 18 m ila euro ed assieme ai familiari non fiscalmente indipendenti, dalla partecipazione alla spesa per le prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Il requisito per i disoccupati quello di aver cessato un lavoro dipendente o autonomo ed essere in possesso di dichiarazione di disponibilità immediata presentata al Centro per l’impiego oppure di essere in possesso dei requisiti di reddito del nucleo familiare previsti dalla legge 537 del 1993. Tutti devono essere residenti nella regione.

La giunta della Regione Toscana ha confermato la proroga delle esenzioni attraverso una delibera presentata dall’assessore alla sanità Simone Bezzini. “Si tratta – spiega l’esponente della giunta – di un provvedimento necessario per venire incontro a chi non lavora od ha perso il lavoro, col rischio che la condizione economica di difficoltà possa compromettere controlli e prevenzione”.

Gli uffici hanno stimato in cinque milioni di euro la spesa presenta a carico del bilancio regionale. Per godere dell’esenzione i cittadini dovranno autocertificare la loro condizione.

