Siena, l'assessore all'ambiente Buzzichelli: "Presto un'isola ecologica nel quartiere dei Cappuccini"

L’assessore all’ambiente del Comune di Siena Silvia Buzzichelli, sul delicato e sentito tema della raccolta dei rifiuti, apre il 2023 puntando i fari su uno dei quartieri più popolosi della città. "In via dei Cappuccini - dice - ci sono allo stato attuale solo cassonetti relativi all’indifferenziato, retaggio di precedenti amministrazioni. Nell'ottica della riorganizzazione da parte del gestore Sei Toscana, devono essere inseriti contenitori con tutte le frazioni di rifiuto, quindi dedicati anche all'organico, alla carta e cartone e al multimateriale. Si tratta, complessivamente, di quattro contenitori per ogni batteria e il loro posizionamento è complicato".

Per una prospettiva efficace di intervento, "sono stati fatti molti sopralluoghi congiunti con il gestore per riuscire a individuare uno spazio adeguato, che non sia pericoloso per chi deve fare lo svuotamento e per chi deve conferire. Pertanto, consapevoli delle criticità con cui occorrerà fare i conti, abbiamo individuato un solo luogo, più o meno centrale, dove si possa collocare un'isola ecologica. Già attualmente i cittadini di quella strada si devono spostare per conferire carta e cartone, organico e multimateriale, visto che sono provvisti solo di cassonetti per l'indifferenziato, pertanto questa è la soluzione che al momento può permettere di effettuare la giusta raccolta differenziata a tutti gli abitanti della strada, e soprattutto di farlo in piena sicurezza”.

Malgrado l'attuale giunta sia in scadenza, l'assessore Buzzichelli intende portare a fondo gli interventi di miglioramento in materia che ha cominciato ad attuare e che, come annunciato nei giorni scorsi, prevedono la creazione, a breve, di altri due eco-siti dopo quello inaugurato in Fontebranda, che non si sovrappone alla raccolta porta a porta ma offre all'utenza un'alternativa a tale servizio e permette anche di smaltire i medicinali scaduti.

