CON SIENA NEL CUORE E IN PRIMA PAGINA

Da oggi il Corriere di Siena ha un nuovo editore e un nuovo direttore. Il Gruppo Corriere festeggia i primi 40 anni

Sergio Casagrande 01 gennaio 2023 a

Dalla mezzanotte di oggi sono il nuovo direttore del Corriere di Siena e di tutte le testate del gruppo editoriale al quale appartiene, inclusi, quindi, i quotidiani Corriere dell’Umbria, Corriere di Arezzo e i relativi siti internet.

L’incarico mi viene affidato dalla famiglia Polidori che ringrazio per la fiducia accordatami.

Non sono senese, ma essendo un giornalista del gruppo Corriere da sempre, fin dalla nascita del Corriere dell’Umbria il 18 maggio 1983, e avendo anche lavorato per il Corriere di Siena e partecipato alla creazione della sua prima redazione nel 1986, posso dire di conoscere la vostra città e la vostra provincia, quanto basta da apprezzarne i tesori, le bellezze e le tradizioni.

So pure che, per chi non è nato e vissuto a lungo nel Senese, non è facile calarsi pienamente nella sua realtà. Per questo intendo affidarmi il più possibile, in questa nuova avventura professionale, alla collaborazione e al lavoro dei colleghi giornalisti senesi per rendere il Corriere sempre più vicino alla vostra città e alla vostra terra, dando grande rilievo alle loro specificità.

Inizia ora un’operazione di rilancio. Un’operazione non facile perché coinvolge tutte le realtà del nostro gruppo, web e cartacee, in un momento in cui, non possiamo negarlo, l’editoria vive pesanti problematiche. Nonostante ciò, il Corriere di Siena continuerà la sua gloriosa storia di cui voi, nostri lettori, potrete andare sempre più orgogliosi.

Avere un giornale scritto, fatto e pensato dalla città, è sicuramente il nostro obiettivo.

Siena è la città del Palio. Il nostro giornale è il Corriere di Siena, l’unico quotidiano interamente dedicato al vostro territorio, con una prima pagina indipendente e con cronache locali sempre in primo piano. Da oggi inizia un nuovo percorso.

Vi aspetto domani in edicola. Con grande rispetto che si deve a una grande città e a un grande territorio.

Sergio Casagrande

[email protected]

Twitter: @essecia

