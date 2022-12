Siena, a Montalcino i funerali di Francesca Barbi Colombini la signora del Brunello

31 dicembre 2022 a

Si svolgono oggi, 31 dicembre 2022, i funerali di Francesca Barbi Colombini, scomparsa ieri all'età di 92 anni lasciando un vuoto nel mondo dell'imprenditoria senese ma anche mondiale. Le esequie si celebrano a Montalcino alle 15,30, al santuario della Madonna del Soccorso, mentre la tumulazione è prevista a Siena.

Universalmente conosciuta come la signora del Brunello, questa donna vivace ed energica, che amava dire di se stessa di essere stata cresciuta come un uomo (non a caso guidava trattori e camion e andava a caccia), per 24 anni ha portato avanti la sua azienda vinicola il cui Brunello, un mese fa, ha conquistato il secondo posto della classifica del Wine Spectator tra tutti i vini del mondo su ben 8.800 recensiti dagli esperti. Per cinque anni è stata presidente dell’associazione Vitivinicoltori italiani di eccellenza (Vide), che fondò insieme a Luigi Veronelli. Dal 1978 era membro dell’Accademia nazionale della vite e del vino e dal 1990 accademica ordinaria.

Nata nel marzo 1931 a Modena, dove il nonno Pio Colombini era rettore dell'Università e il padre Giovanni faceva l’avvocato, fin da giovanissima Montalcino è la sua casa grazie alle terre della sua azienda che sono della sua famiglia dal 1352. Nel 1952 sposa Fausto Cinelli e dal 1964 il suo impegno diviene più intenso, fino a diventare, alla scomparsa del padre, la prima donna italiana a dirigere un'azienda vinicola importante, la storica Fattoria dei Barbi che pian piano raggiunge i sessanta ettari con terreni che erano stati abbandonati. Con lungimiranza, capisce che il mercato estero è una strada da battere: comincia a portare le sue eccellenze negli Usa e in Svizzera, poi sbarca in Inghilterra, Germania, Austria, Francia, Canada, Brasile, Belgio, Olanda, Lussemburgo, Danimarca, Hong Kong, Giappone, Corea, Australia, Costa Rica, Messico, Svezia, Norvegia, Irlanda, Thailandia, Spagna, Portogallo, Israele, Libano. A seguire, conquista Russia e Cina e nel 1985 la sua azienda è già tra le 100 più prestigiose del mondo secondo Wine Spectator. Dopo il suo ritiro nel 1999, ci pensano i figli a rinverdire la tradizione: Stefano Cinelli Colombini continua a portare avanti la Fattoria dei Barbi, ma ne cede una parte alla sorella Donatella, che dà vita al Casato Prime Donne.

Il sindaco di Montalcino (e senatore) Silvio Franceschelli esprime il cordoglio suo e di tutto il paese: "Montalcino e l’enologia italiana perdono uno dei loro riferimenti - dice. - Imprenditrice appassionata, sempre contemporanea e visionaria, ha portato uno straordinario contributo al successo della nostra città. Con il suo bagaglio di valori, quali l’amore per la famiglia e per il lavoro, ha saputo dare un impulso decisivo all’affermazione del movimento enologico italiano mantenendo sempre forte il legame con la sua terra".

Fabrizio Bindocci, presidente del Consorzio del vino Brunello di Montalcino, aggiunge: "Francesca Cinelli Colombini, giustamente considerata la signora del Brunello e pioniera dell’enologia, ha contribuito con generosa dedizione all’affermazione e alla crescita identitaria e qualitativa della nostra eccellenza anche a livello internazionale, elevandola a brand enologico territoriale attraverso una comunicazione innovativa e di valore. Siamo certi che Donatella e Stefano, con le loro rispettive aziende, sapranno proseguire e valorizzare ulteriormente la straordinaria storia iniziata con lei”.

