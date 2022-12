Siena, importante scoperta dello studioso Luigi Dallai: ricostruito il viaggio della crosta terrestre verso il centro della Terra

Marco Decandia 31 dicembre 2022 a

Luigi Dallai, senese ed ex parlamentare del Pd, non è un politico di professione. Esaurito il suo impegno da deputato, durato dal 2013 al 2018 (che lo ha visto anche far parte della Commissione ambiente e infrastrutture e di quella scuola, università, ricerca e cultura), non si è affannato alla ricerca della riconquista di una poltrona a ogni costo, ma è tornato al suo lavoro, che lo vede in cattedra alla Sapienza di Roma come professore associato di Geochimica e vulcanologia presso il dipartimento di Scienze della terra.

Il suo nome circola ancora con grande insistenza, negli ambienti dei dem della città del Palio, come uno dei possibili candidati che il centrosinistra vorrebbe proporre per la corsa alla carica di sindaco, ma intanto lui la sua fetta di notorietà se la sta ritagliando grazie alle capacità nella sua professione. Se poi nel futuro ci saranno le primarie o perfino Palazzo Pubblico (dove è già stato come consigliere di maggioranza), si vedrà. Per ora a rendergli omaggio ci pensa la comunità scientifica grazie a uno studio, pubblicato dalla rivista Nature Communications, che ricostruisce per la prima volta il viaggio compiuto dalla crosta terrestre verso il centro della Terra durante i movimenti di sprofondamento delle placche continentali. Una cosa che qualcuno aveva ipotizzato, ma che lui, a capo di un team internazionale insieme al collega Sandro Conticelli dell’Università di Firenze, ha dimostrato.

La scoperta si basa sul ritrovamento di vene contenenti quarzo, risalenti a circa 2 milioni di anni fa e incapsulate in frammenti di mantello terrestre portati in superficie dal magma eruttato dal vulcano spagnolo Cabezo Negro. Questo minerale, tipico della crosta continentale, fino a ora non era mai stato ritrovato nel materiale proveniente dal sottostante mantello terrestre. “In pratica - spiega lo studioso senese - la crosta continentale, dalla superficie, è stata trascinata all’interno del mantello terrestre. Giunta a una profondità che stimiamo intorno ai 30 km e con una temperatura di circa 1.000 gradi centigradi, subisce processi di fusione e forma vene contenenti quarzo nel mantello, pezzi del quale vengono strappati e trasportati nuovamente in superficie da magmi di origine profonda. L’intero ciclo potrebbe essersi completato tra 10 e 2 milioni di anni fa”.

