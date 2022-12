Siena, eventi diffusi per accogliere il 2023 ma attenzione alla sicurezza. Il comandante Manganelli: "Impegneremo molti uomini"

31 dicembre 2022 a

Arrivo del 2023, ormai ci siamo. A Siena la notte di San Silvestro si accende con eventi diffusi, spettacoli, musica, street band, performer, luci e suoni che contraddistinguono il programma Dal tramonto all'alba organizzato da Comune e Associazione Propositivo. Da piazza del Campo alla Sala del Mappamondo di Palazzo Pubblico dove domani (1 gennaio 2023), all'alba del nuovo anno, a partire dalle 7.45, si terrà un concerto di musica classica in collaborazione con l'Accademia Chigiana con le note della violinista Elisa Scudeller (allieva di Salvatore Accardo), che risuoneranno all'interno del museo civico, a seguire poi un coffe break nella Loggia dei Nove. Un'altra particolare iniziativa coinvolgerà i ristoratori e gli esercenti del centro città, con la realizzazione di uno street food dove sarà possibile degustare i piatti delle eccellenze locali.

Dalle 19.30 di oggi in Piazza del Campo si ballerà con la musica selezionata da un gruppo di storici dj senesi che per l'occasione si sono riuniti sotto il nome di Collettivo Siena suona bene. A mezzanotte il tradizionale brindisi accompagnato dal saluto istituzionale. Atmosfere anni venti e trenta in piazza del Mercato con We love Swing, poi il live della storica band fiorentina Ragazzi Scimmia. Latin Cult in piazza Indipendenza, con i Cafe Colletivo Afrotropicale di Fusione Etica. Italian Soul in piazza Tolomei, e alle 2 si esibiranno The Bluebeaters, Dalle 19,30 da piazza del Monte partirà lo spettacolo itinerante dei The Fantomatik Orchestra, che farà da apripista nella varie piazze. Gospel live in piazza San Giovanni, con i 18 elementi del coro Electro Gospel e i Vocal Blue Trains. Sarà il Bastione San Filippo della Fortezza Medicea a chiudere le danze con #Happiness special edition.

Atmosfere diverse per tutti i gusti e le età, con un unico e identico proposito: inaugurare il 2023 nel migliore dei modi. E in sicurezza. Fino alle 24 di domani, vietati botti e petardi nell'intero territorio comunale. Sono state anche fatte raccomandazioni di acquistare prodotti nei soli rivenditori autorizzati e di non raccogliere eventuali artifici rinvenuti che potrebbero essere inesplosi; di accendere i botti in zone isolate e a debita distanza da persone e animali. Dalle 22 di oggi (31 dicembre) alle 4 di domani proibite lattine e bottiglie da asporto nel centro storico: i titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non potranno venderle (neanche tramite distributori automatici) ma potranno fornirle per il consumo all’interno delle proprie attività.

“Vogliamo evitare - spiega Marco Manganelli, comandante della polizia municipale di Siena - situazioni incresciose che hanno effetti e ricadute dal punto di vista della manutenzione delle strade e dei monumenti. Con gli eventi diffusi sul territorio, abbiamo modificato la nostra impostazione dal punto di vista organizzativo e gestionale delle forze in campo. Saremo in servizio dalle 19 di oggi alle 4 del mattino di domani, con 9 agenti nella centrale operativa, 8 sul territorio compreso un ufficiale, mentre 3 pattuglie si muoveranno per presidiare, insieme alle altre forze, le zone centrali. Ci auguriamo che possa essere un 31 dicembre tranquillo: tendenzialmente la nostra città non è mai stata teatro di eccessi particolari, ma manterremo comunque alta l'attenzione per garantire la sicurezza a tutti i cittadini”.

