Siena, Guardia di finanza sequestra a San Gimignano 1.700 fuochi d'artificio scaduti

La Guardia di finanza di Poggibonsi, nell’ambito della programmata intensificazione delle attività di contrasto alla vendita di artifizi pirotecnici non sicuri, ha sottoposto a sequestro,presso un’attività commerciale di San Gimignano, 1.700 fuochi d’artificio scaduti e non conformi agli standard di sicurezza.

Il rivenditore controllato dalle Fiamme gialle, di nazionalità italiana, aveva posto in libera vendita tali articoli pirotecnici pur avendo essi data di scadenza riportata sulle etichette (2020 e 2021) in violazione delle disposizioni previste. I menzionati prodotti scaduti e ritenuti pericolosi per l’incolumità pubblica sono stati sottoposti a sequestro penale, mentre il titolare del negozio è stato segnalato alla Procura della Repubblica di Siena per violazione delle leggi di pubblica sicurezza. Il procedimento è attualmente nella fase delle indagini preliminari e i provvedimenti finora adottati non implicano la responsabilità degli indagati, non essendo stata assunta alcuna decisione di merito definitiva sulla responsabilità della persona sottoposta ad indagini.

L’operazione di servizio rientra nell’attività condotta dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Siena volta al contrasto dell’illecita detenzione di materiale pirotecnico e per assicurare festività più sicure ai cittadini. Analoghe attività proseguiranno in via ordinaria nei prossimi giorni nell’ambito dell’autonoma azione di contrasto alla vendita di materiale pirotecnico non sicuro.

